Casado: "no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en dos días"

25/07/2018 - 14:18

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente del PP, Pablo Casado, dijo este miércoles a la que fue su rival en el Congreso Extraordinario del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, que no se puede pasar de defender que gobierne la lista más votada a exigir proporcionalidad en apenas dos días.

"No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días", dijo Casado a los medios de comunicación tras reunirse con Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados y al ser preguntado por la exigencia de representación proporcional de su equipo que formula la exvicepresidenta del Gobierno.

Antes de la reunión, y tras una conversación entre ambos aprovechando la sesión plenaria en el Congreso, Sáenz de Santamaría aseguró que estaban trabajando en la definición de un equipo "conjunto", y después desde su entorno precisaban que los partidarios de la exvicepresidenta tendrían que contar con una representación en la nueva dirección del PP equivalente al 43% de respaldo que obtuvo de los compromisarios.

Sin embargo, Casado precisaba tras la reunión que no se trata de una negociación entre equipos sino que ha habido un Congreso que ha decidido "quién tiene que liderar la construcción de equipos", y que las personas no están "etiquetadas" en función de a quién apoyaron.

Su objetivo, reiteró, es "contar con los mejores" y conformar un equipo de dirección en el que todos los candidatos que concurrieron a ese proceso de primarias "se sientan representados" y tengan "la oportunidad de trabajar".

Explicó que dijo a Sáenz de Santamaría "que me encantaría" que estuviera en el Comité Ejecutivo, como los demás candidatos, aunque Dolores de Cospedal es integrante nata por su condición de ex secretaria general, y para ello se han reservado puestos entre los vocales de libre designación. "No hay bandos ni equipos que tengan que negociar nada porque todos han ganado", aseguró.

En la búsqueda de esa unidad "imprescindible", Casado aseguró que se respetará el resultado de los congresos provinciales y regionales al margen del resultado de las urnas; que se respetarán las candidaturas ya nombradas o "previsibles" independientemente de los apoyos que obtuvo su candidatura en esos territorios; y que los equipos de dirección integrarán a todos los candidatos que concurrieron a las primarias.

Esa integración se materializará este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo y "se completará" en los grupos parlamentarios y en los demás órganos, como el Comité de Alcaldes, los comités autonómicos, y los comités Electoral y de Derchos y Garantías. "Hoy se tiene que concluir ese tipo de escucha", dijo, para que mañana se materialicen las decisiones.

Aunque este miércoles por la tarde Casado acude a una audiencia con el Rey, su equipo seguirá conversando con el de Sáenz de Santamaría para seguir hablando de "posibles compañeros que puedan trabajar en el Comité".

(SERVIMEDIA)

25-JUL-18

CLC/gja