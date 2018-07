Más de 600 subsaharianos entran en Ceuta tras un salto violento a la valla

Lo primero: estoy en total desacuerdo, con la política de este diario, sobre los "me gusta", y los "no me gusta". Sólo sube el guarismo, si es que sí, pero no queda reflejado, si no te gusta. Para tenerlo de manera tan tendenciosa, no hace falta que pongan dos opciones, con una sobra.



Lo segundo. Todos y cada uno, de los que opinan sobre estas gentes, que entran de manera irregular al país, francamente, no sé qué fuentes manejan. Todos citan “que se quedan, que se les da una paga, que están luego por ahí pidiendo o así”. Yo es que no entiendo tanta barbaridad. ¿Es que son ustedes, los de siempre, los únicos que no se han enterado, de que España, tiene unas leyes de migración, compartidas con el resto de la Unión Europea, que impide que esas personas se puedan establecer en el país? ¿De veras, que no saben, que serán repatriados todos y cada uno de ellos? ¿En serio ignoran, que los subsaharianos que ven en las calles de las ciudades de España, no son esos, que han entrado yendo en las mal llamadas “pateras”, o saltando las vallas de Ceuta y Melilla, sino que son, los que han venido en avión, en clase turista, y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que indica la ley, a saber: tener billete de ida y vuelta, dinero suficiente para el tiempo que dicen que se van a quedar, reserva de hotel o bien teléfono de un amigo o pariente con el que van a vivir? Los controles en puertos y aeropuertos, sólo pueden ser aleatorios, y todos los días, arriban vuelos procedentes de África, llenas de ¿qué? Pues sí de africanos, todos de piel negra. Unos dicen que vienen por vacaciones, otros por negocios, otros para visitar a un familiar, etc. Lo mismo que hacen los que vienen en un avión desde Berlín, o desde Hanói.



Quien de entre los que aquí desbarran, tenga interés en saber la realidad, de la inmigración en España, legal e ilegal, les invito a que se lean estas reseñas, cuyo título aquí les indico.



“Sólo hay un 10% de extranjeros, pero los españoles percibimos que hay el doble”



Y también esta otra: “Vivir sin papeles”