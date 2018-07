El preso fugado de Santoña podría haber obtenido un pasaporte falso

Según un compañero de cárcel tenía dinero y buscaba un pasaporte falso

Vació su celda el día antes de salir de permiso penitenciario

El preso fugado está condenado por asesinato y violación. Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional ha lanzado una alerta global. Buscan a Guillermo Fernández Bueno, un peligroso preso fugado de la cárcel de El Dueso en Santoña (Cantabria), condenado por violación y asesinato. Es extremadamente violento y la hipótesis que toma más fuerza es que haya podido abandonar la región e incluso huido al extranjero.

Fuentes de la investigación lo han señalado a Efe y han añadido que, por eso, se ha dado traslado de toda la información a la Unidad de Fugitivos de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Comisaría General de Policía Judicial, un grupo especializado encargado de canalizar la información para la cooperación internacional en este tipo de casos.

Guillermo Fernández nació en Santander, vivió en Vitoria y su última residencia fue en Tenerife por lo que se le busca en cualquier lugar de España. Ahora, un excompañero de prisión explicó a los investigadores que el preso manejaba dinero y que estaba intentando conseguir un pasaporte falso, por lo que considera que lo mejor sería buscarle en Sudamérica. Estas revelaciones de su compañero de prisión han sido suficiente para ampliar la búsqueda al extranjero.

Otro compañero de prisión de Guillermo dice que era una persona muy tranquila, que tocaba la guitarra y se relacionaba bien en la cárcel aunque no conocían los delitos que había cometido.

Su abogado ha explicado que no se va a poner en contacto con él ni con la pareja del prófugo y que va a esperar a que los acontecimientos sigan su curso. Dice que el informe de prisión de su cliente era impecable, que había acudido a un curso de rehabilitación y no se explica lo que ha podido ocurrir. Respecto a la mujer de Guillermo, no se sabe nada por lo que una de las hipótesis es que hayan podido huir juntos.

El compañero de prisión, asegura que Fernández Bueno vació por completo su celda antes de salir el pasado día 15 para disfrutar de un permiso de siete días que concluyó el domingo y, según publica la Policía Nacional en un tuit, no acudió a la cárcel cuando tenía que haberlo hecho, hace tres días.

"Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de Santoña en un permiso. Si lo has visto o tienes algún dato: 091", dice el tuit de la Policía, que acompaña la foto difundida.

????URGENTE. POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN

Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de #Santoña (#Santander) en un permiso.

Si le has visto o tienes algún dato: ????091 pic.twitter.com/j5MXsUXjSt — Policía Nacional (@policia) 25 de julio de 2018

Los Cuerpos de Seguridad han desplegado un dispositivo para tratar de encontrar a este preso, santanderino condenado a 26 años y seis meses de prisión por violar y asesinar en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza el 14 de diciembre de 2000.

Este hombre cumplía una condena de nueve años de cárcel por otra agresión sexual cometida un mes antes. El preso ya había cumplido 17 años y medio de cárcel y acababa su condena en 2026.

Además, no era el primer permiso que se le concedía, aunque los anteriores los había obtenido a través de recursos que finalmente habían sido admitidos por el juez de vigilancia penitenciaria.