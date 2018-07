Casado reconoce "cierto hartazgo" con el tema de su máster

26/07/2018 - 15:35

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó hoy tener ya "cierto hartazgo" sobre el cuestionamiento de si realizó o no el máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional del PP, que se reunió en Barcelona, en la que aseguró que ya ha dado muchas explicaciones y recordó que hace unas semanas convocó a más de 60 periodistas, dio todas las explicaciones y facilitó el acceso a toda la documentación.

Por ello, aseguró estar "muy tranquilo" y comentó que el tema "no merece más explicaciones". "Es un curso de doctorado no habilitante de hace 10 años, que si se llamaba máster no es mi problema", recalcó.

Por ello, comentó que tiene "cierto hartazgo y decepción" al ver que el interés público esté centrado en un tema tan "irrelevante" y "que dure tanto".

