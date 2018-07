Erc confía en negociar en septiembre "un techo de gasto más ambicioso"

27/07/2018 - 12:11

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, expresó este viernes su confianza en poder negociar en septiembre "un techo de gasto más ambicioso" que el presentado ahora por el Gobierno.

En los pasillos del Congreso, Tardà argumentó la abstención de ERC en la votación de la senda de déficit y explicó que si el Gobierno presenta en septiembre unas cifras más ambiciosas y una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del Senado su partido "podría modificar su posición".

Expresó así su deseo de que el Gobierno haga "los deberes" y en septiembre "podamos entendernos". Es una "verdad como un templo" de que las conversaciones son más fáciles con un Gobierno del PSOE que con el PP, pero no por eso puede "dormirse en los laureles".

Tardà considera que el presidente, Pedro Sánchez, no tiene "ningún interés" en adelantar las elecciones porque eso significaría que renuncia a sacar adelante su proyecto, y que sabe "que nosotros jugamos con toda lealtad". Apoyar la moción de censura no significaba apoyar al PSOE, precisó, pero eso no quita que no "podamos entendernos" siempre que la otra parte haga "los deberes".

