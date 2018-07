El pp responsabiliza al gobierno del salto de más de 600 inmigrantes subsaharianos en la valla de ceuta

27/07/2018

El nuevo vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, afirmó este viernes que "las personas son inocentes, los culpables son las mafias, pero el responsable es el señor Sánchez", cuando se le preguntó por el acceso de más de 600 inmigrantes subsaharianos a Ceuta tras saltar la valla.

En los pasillos del Congreso, Maroto indicó que lo que ha ocurrido en la valla de Ceuta es "impresentable" y, aunque remarcó "de forma contundente" que los culpables son las mafias, indicó que "el responsable es el Gobierno socialista porque no está atendiendo a lo que sucede allí".

En este sentido, señaló que las personas que han cruzado la frontera son "inocentes" y están siendo "usadas" por las mafias, alentadas por la "posición demagógica y populista" de Sánchez que "está diciendo a las mafias llevarlas a España, allí es muy fácil".

Así las cosas, el 'número tres' de Génova ligó este asunto con la polémica por el uso del avión por parte de Sánchez para ir al Festival de Benicassim y las explicaciones del presidente de que se trata de motivos de seguridad.

Maroto pidió a Sánchez que "no falte a la verdad cuando mete la pata" porque el expresidente Mariano Rajoy iba en AVE y él mismo le acompañó "no sé cuantas veces". Por ello, le pidió a Sánchez que "no suba tanto por las nubes y que pise tierra" porque "cuando uno solo vuela por las nubes pierde el control , el contacto con las personas y se queda ciego y sordo". Así, se atrevió a darle el "consejo" de que "pise calle, se entere de lo que pasa y atienda a problemas reales".

