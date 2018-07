Madrid. famma tacha de "patética" la falta de accesibilidad en chamberí y señala 800 obstáculos en el distrito

27/07/2018 - 13:14

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) y la plataforma Chamberí Se Defiende realizaron este viernes un recorrido por el Parque José Luis Sampedro de Chamberí, en Madrid, donde señalaron algunos de los 800 puntos negros del distrito incluidos en un informe elaborado por ambas organizaciones, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la accesibilidad y la dificultad de movilidad en los barrios de la capital.

Las organizaciones convocantes presentaron un informe con 800 puntos negros –obstáculos y barreras que dificultan la accesibilidad– repartidos por todo el distrito de Chamberí. Durante el paseo, el presidente de Famma-Cocemfe Madrid, Javier Font, y el representante de Chamberí Se Defiende Alejandro González señalaron a la prensa y a los vecinos algunos de los puntos ubicados en el Parque José Luis Sampedro.

Font sostuvo que "todos los ciudadanos tienen el derecho de disfrutar de una vida en óptimas condiciones", pero agregó que la accesibilidad "lo impide si no existe". "Nos vemos en yincanas y no nos podemos ni organizar los trayectos. Estamos reclamando desde hace más de tres años y medio una inversión importante en el mantenimiento de aceras y calzadas y, como podemos observar, es verdaderamente patético. La accesibilidad brilla por su ausencia", aseveró.

Por su parte, González subrayó que estos problemas "afectan a todos los vecinos y al conjunto de la sociedad". Señaló que no solo preocupan a las personas con discapacidad, sino que "también es un problema para personas mayores y niños".

LEY DE ACCESIBILIDAD

Famma-Cocemfe Madrid y Chamberí Se Defiende denunciaron el incumplimiento de la Ley de Accesibilidad, que dio una moratoria de siete años que finalizó en diciembre de 2017.

"No se ha hecho nada. No hay una voluntad. Queremos que el Ayuntamiento se dé por entendido. Los vecinos reclamamos que se invierta en algo tan básico como el mantenimiento de sus aceras y, sobre todo, que todos los chavales puedan acceder a todos los parques infantiles del distrito y que todas las personas en silla de ruedas no tengan que vivir un auténtico vía crucis cuando salgan a la calle", recalcó González.

El representante de Chamberí Se Defiende reclamó al Ayuntamiento "que se dejen de 'urbanismo táctico', de huertos urbanos y de carriles bici, porque, aunque puedan ser necesarios, son para unos pocos". "Necesitamos que se invierta dinero para que Madrid sea accesible a todos los madrileños", añadió.

