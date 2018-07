Madrid. ábalos destaca que se han superado los "intereses partidistas" para sacar adelante madrid nuevo norte

27/07/2018 - 14:50

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, resaltó este viernes que desde distintas administraciones se han superado los "intereses partidistas" para poder sacar adelante el proyecto de Madrid Nuevo Norte.

Así lo indicó durante su intervención junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la presentación de dicho proyecto que, según dijo, "transformará por completo la imagen de la cara norte de la capital".

El nuevo responsable de Fomento comentó que cuando llegó a su cargo y le expusieron el proyecto "vi que era razonable" y confesó que "en cuanto vi que este proyecto lo lideraba Carmena supe que no era un proyecto especulativo". Por ello, señaló que "desde la confianza" lo demás era cuestión de profundizar en la negociación y los detalles, porque la alcaldesa le "transmitía confianza".

En este sentido, remarcó que este proyecto es fruto de que distintas administraciones superaran algunas cuestiones de interés partidista, y recordó que recogió este proyecto que había sacado adelante el exministro popular Íñigo de la Serna. "No me importa estar aquí porque pienso que es un buen proyecto para Madrid, porque es un proyecto ambicioso y porque, si no lo hacen las capitales, quién lo va a hacer", se preguntó el responsable de Fomento.

Además, Ábalos valoró que en este proyecto hay, según señaló, regeneración urbana e integración, hay política social e igualitaria con visión moderna y además, se fomenta la vivienda pública.

REINVERSIÓN DE ADIF

Además de poner en valor los proyectos urbanísticos de viviendas para el norte de Madrid, comentó que lo que obtenga Adif, en torno a 1.200 millones de euros, lo usará íntegramente la compañía para mejorar la estación de Chamartín.

Con ello "conseguiremos que haya un gran nodo de transporte y una conexión ferroviaria de primera en esta estación, la más importante junto a Atocha de la capital".

Por último, afirmó que su presencia en el acto es "para testimoniar el apoyo de Fomento a esta operación y hacerles ver que no todo lo que uno recibe debe desconsiderarse sin antes pensar en el bien de los ciudadanos".

