Cataluña. torra: "que el 1 de octubre tuviéramos la policía española aporreando a ciudadanos catalanes inocentes es la mayor vergüenza de la historia española"

28/07/2018 - 12:12

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, aseguró este sábado que "es una vergüenza que después de tantos años del gobierno de Franco, el 1 de octubre tuviéramos imágenes de la policía española aporreando a ciudadanos catalanes inocentes". "Es la mayor vergüenza de la historia española", remachó en una rueda de prensa conjunta con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

El expresidente Puigdemont aprovechó la comparecencia para dejar claro que "el president de la Generalitat es el president Torra". Además, ante las preguntas de los periodistas después de cuatro meses en Alemania, donde se encontraba por la euroorden que el juez Pablo Llarena desactivó hace poco más de una semana, remarcó que su viaje aún no ha terminado.

"Este no es el fin de mi viaje, continuaré mi viaje por toda Europa y defenderé la causa del pueblo catalán y de la autodeterminación. Mi viaje no terminará hasta que los presos políticos puedan salir de la cárcel, los exiliados puedan volver y el pueblo catalán pueda ejercer su derecho a la autodeterminación", remachó Puigdemont.

Torra se expresó en una línea muy parecida. "Por favor, permitan que la gente vote", comentó el president. "La represión tiene que ser detenida inmediatamente y todos los cargos deben ser suspendidos inmediatamente por la Fiscalía española", sentenció, defendiendo la libertad de los políticos catalanes presos.

EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA

Además, Torra también aseveró que los independentistas "tenemos la fuerza de estar en el lado correcto de la historia, porque nosotros estamos al lado de la democracia". "Tenemos una esperanza, porque la mayoría del pueblo de Cataluña vive un sueño, que es más que una esperanza".

Los dos políticos catalanes también dejaron claro que no tendrían problema en volver a realizar un nuevo referéndum en Cataluña, aunque destacaron los resultados del 1 de octubre. "Nunca nos dará miedo votar, votaremos todas las veces que haga falta, la democracia va en el ADN de los catalanes", sentenció Torra.

De todos modos, no se trata de su única reivindicación. "El regreso a la auténtica normalidad es que no haya presos políticos y que no haya nadie que tenga que tener ninguna repercusión por sus opiniones y decisiones políticas tomadas de forma no violenta", aclaró Puigdemont.

El expresidente de la Generalitat también aprovechó para remarcar que su causa "cada vez tiene más comprensión en la sociedad europea, porque sienten que cuando los derechos fundamentales están retrocediendo en una parte de la Unión, están reduciéndose en toda la Unión y para todos".

ESTRATEGIA DE PUIGDEMONT

Torra, por su parte, quiso alabar a Puigdemont, situarlo como 'president del Consell de la República' y celebrar su estrategia de salir de España, que consideró "clave, porque nos ha ido haciendo ganar batallas para lograr la victoria", y definió como "un exilio forzado" que ha servido para "internacionalizar el conflicto político catalán".

"El Estado español ha perdido esta batalla. Es un mal día para ellos, porque han perdido en Alemania y Bélgica. ¿Cuántas derrotas judiciales necesita el Gobierno español para entender que un problema político necesita una solución política?", indicó Quim Torra en referencia a la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania).

"¿Cuántas derrotas judiciales necesita el Gobierno español más para darse cuenta que esta causa es una causa falsa? Es más, es una farsa. ¿Cuánto daño más quieren infligir a las familias de nuestros presos políticos y exiliados?", denunció el presidente de la Generalitat.

"PRESOS POLÍTICOS"

Tanto Puigdemont como Torra denunciaron la cárcel preventiva que mantiene sin libertad a políticos catalanes como Junqueras, Forcadell o Romeva, a quienes siguieron calificando como "presos políticos".

"A pesar de la estrategia elaborada por las élites judiciales españolas, cada vez es más vergonzoso tener a nueve personas honorables y demócratas en la cárcel, que no solo deberían estar en su casa, sino que nunca deberían haber entrado en ella", afirmó Puigdemont.

Además, el expresident solicitó a España que se fije en las decisiones de la justicia alemana, que solo iba a permitir juzgarlo por el delito de malversación. "Pedimos que la justicia española rectifique y vea lo que ha hecho la justicia de grandes democracias europeas como Alemania y haga lo mismo. Tiene que alinearse y armonizarse con los otros países de la Unión Europea", dijo.

Torra también acusó a España de ser menos democrática que otros países europeos. "¿Por qué los catalanes no tenemos derecho a vivir con las garantías democráticas plenas de los europeos más avanzados? ¿Por qué nos tenemos que conformar? En Europa occidental en el siglo XXI hoy hay presos políticos", lamentó el president.

Además, aseguró que otros países tomarían las mismas decisiones judiciales que ya se han adoptado en Alemania y Bélgica. La exconsellera "Clara Ponsatí al final no tendrá juicio porque se ha retirado la euroorden, ¿pero alguien duda de que el Gobierno escocés no hubiera sentenciado igual que el alemán?", aseveró Quim Torra.

(SERVIMEDIA)

28-JUL-18

SPS/caa