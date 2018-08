Inmigración. casado pide un 'plan marshall' para áfrica en lugar de "buenismos" y "demagogias"

1/08/2018 - 13:31

El presidente del PP, Pablo Casado, propuso este miércoles un 'Plan Marshall' en África, no con ayudas que acaben en gobiernos corruptos sino promoviendo la institucionalización y la educación en esos países y creando oficinas de inserción laboral que tramiten la llegada de africanos a trabajar en las campañas turísticas o agrícolas. "La política de inmigración no admite demagogias ni admite buenismos", sentenció en crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

Casado hizo estas declaraciones a los medios tras visitar unas instalaciones municipales de Algeciras para la acogida de inmigrantes, a algunos de los cuales saludó personalmente. Allí insistió en su tesis de que, tras el recibimiento al buque 'Aquarius' y la recuperación de la Sanidad universal "el efecto llamada por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez se está produciendo".

"La política de inmigración no admite demagogias ni admite buenismos", remarcó, apostando en su lugar por el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su defensa de las fronteras y la cooperación en origen con Marruecos, Mauritania y Senegal contra la extorsión de las mafias. Todo ello le parece "mucho más eficaz que ir a hacerse una foto en Valencia", como Sánchez el día de la llegada del 'Aquarius', cuando ese mismo día estaban entrando muchos más inmigrantes irregulares en otros puntos de la costa mediterránea.

"El monopolio de los buenos sentimientos no lo tiene la izquierda. A mí también me desgarra lo que están pasando estas personas", remarcó. "Yo también soy persona y a mí también me resulta dramático que en África haya tanta pobreza". Eso sí, objetó: "De nada sirven los populismos, los buenismos ni la demagogia. No se va a resolver esta situación diciendo que hay papeles para todos, que el Estado del bienestar en España es ilimitado o que la ruta de la inmigración ilegal por España es más fácil que por otros países europeos".

Casado recordó que la extorsión de las mafias sobre los inmigrantes y sus familias se prolonga más allá del viaje, por lo que "no estamos hablando de que una embarcación de forma circunstancial haya llegado", y que hay millones de personas en África que ya están ahorrando dinero para someterse a ese chantaje. Por eso, propuso un 'Plan Marshall' en África, como el que Estados Unidos desplegó en los países de Europa Occidental para ayudarles a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial.

En concreto, se trataría, no de destinar ayudas que acaben en gobiernos africanos corruptos, sino de invertir en institucionalización y educación en esos países y crear oficinas de empleo para tramitar la llegada de trabajadores africanos a las campañas turísticas o agrícolas y luego su vuelta a su lugar de origen, para retornar si quieren a España el año que viene.

Ésta será una de las cuestiones que propondrá mañana, jueves, a Sánchez en la reunión que tendrán en el Palacio de La Moncloa, para que "los dos partidos fundamentales" puedan "hablar y tener posiciones comunes dentro de la responsabilidad" y "sin demagogia ni buenismos". Otras que le planteará son que España cumpla con sus compromisos económicos con la UE, que no haya "ningún tipo de acercamiento" de presos etarras al País Vasco, que tampoco se produzca "ninguna cesión al chantaje de los independentistas" y que España no se refugie en el aislacionismo en temas internacionales como el proteccionismo de algunos países o los conflictos en Nicaragua o Venezuela.

01-AGO-18

