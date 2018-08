La femp agradece al gobierno que le devuelva las competencias en violencia de género

1/08/2018 - 17:16

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, agradeció este miércoles que el Gobierno vaya a derogar este viernes mediante decreto ley una parte de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para permitir a los ayuntamientos recuperar las competencias perdidas en lucha contra la violencia de género.

Caballero se reunió con la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y calificó de "importantísimo" que el Gobierno vaya a devolver estas competencias en prevención y en atención a las víctimas después de cinco años, y confía en que comience así la derogación de todos los artículos de esta ley que afectan a las competencias de los ayuntamientos.

El presidente de la FEMP también aplaudió que los fondos estatales por estas actuaciones ya "no llegarán a los ayuntamientos a través de las comunidades autónomas", lo que entiende como un aval a la autonomía municipal. "Seremos los receptores directos de las cantidades que el Gobierno dedique a violencia de género a través de los ayuntamientos. No necesitamos intermediación, no hay tutelas", celebró.

Caballero destacó que estos fondos vayan a duplicar su dotación de 20 a 40 millones de euros y concluyó: "Creo que estamos en el camino correcto".

(SERVIMEDIA)

01-AGO-18

KRT/bpp