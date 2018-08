Cataluña. la generalitat niega que el gobierno le haya planteado un proyecto "para nuestro país"

1/08/2018 - 21:44

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall, afirmó que "en ningún momento se ha planteado ninguna propuesta real que explique cuál es la propuesta de fondo que el Estado tiene para nuestro país".

Así lo indicó este miércoles en la rueda posterior a la Comisión Bilateral entre el Gobierno Central y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, donde negó las palabras la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que minutos antes había dicho que el Gobierno tiene un "proyecto integrador" con Cataluña.

"He escuchado decir que el Gobierno español tiene un proyecto para Cataluña y en la reunión no hemos escuchado ni se ha mencionado la palabra proyecto", remarcó Maragall. En este sentido, añadió que "no se ha aportado la menor definición de este proyecto y el acta de la reunión lo demostrará".

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat señaló que Cataluña y el Estado "tenemos conceptos de normalidad muy diferentes", para agregar que además de "franca" la reunión ha sido "dura".

Apuntó una serie de "normalidades" que consideran que en la actualidad están "humilladas", como la situación de políticos exiliados o en prisión o los "derechos políticos básicos" de una sociedad para que "los catalanes puedan decidir sobre su futuro".

Maragall subrayó que no se renuncia al diálogo aunque desde el Estado "nos digan que de esto no se puede hablar o de esto no sabemos bien cuál es nuestra posición".

Por ello, dijo que la conclusión de la reunión es de "no satisfacción", si bien agregó que "hemos hecho lo que teníamos que hacer" y que se han constatado "las discrepancias y dificultades, que son obvias y profundas".

En este sentido, comentó que "estamos acostumbrados a aguantar" e "insistiremos y acabaremos convenciendo de que el interés general lleva a que entremos a fondo a todos los temas, también libertad y democracia". Por ello, "sería absurdo fijarnos un plazo de ningún tipo", concluyó.

