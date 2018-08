Cs carga contra sánchez y casado, imagen del "viejo bipartidismo decadente" incapaz de ofrecer soluciones

3/08/2018 - 14:15

La dirección nacional de Ciudadanos aprovechó este viernes la reunión el día anterior entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, para cargar contra ambos como encarnación del "viejo bipartidismo decadente" que tras un encuentro de varias horas es "incapaz" de ofrecer soluciones a los problemas de los españoles.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó la reunión entre un presidente del Gobierno que no ha pasado por las urnas y un líder del PP que no fue el más votado entre sus propios militantes. Demostraron que son "parte de los problemas de España y no de la solución", sentenció.

Villegas se mostró convecido de que cuando Sánchez pierda "el miedo" que tiene a las elecciones y las convoque, los españoles optarán por "pasar página" y abrir una nueva etapa de regeneración, de reformas profundas y de modernización del país.

Aseguró, en ese sentido, que en Ciudadanos están "satisfechos" con la estimación de voto que les otorga el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo está hecho "en plena luna de miel" de Sánchez, antes de que los españoles supieran que "ocupaba empresas públicas colocando a sus amiguetes" y que utilizaba el avión oficial para actos de "ocio particulares".

Villegas subrayó que Ciudadanos ha experimentado un crecimiento del 50% desde las elecciones y es el único partido que puede ofrecer una alternativa a ese bipartidismo decadente apoyado en los nacionalistas.

De forma particular criticó Villegas a Sánchez y a Casado por no ofrecer tras su reunión una solución a la situación en Cataluña mientras los independentistas siguen "secuestrando" y "ocupando" los espacios públicos y el Gobierno de la Generalitat sigue "empeñado" en un proceso que ya está "agotado, que se ha visto que no tiene salida, que no nos lleva a ninguna parte" y cuya única salida es una rectificación.

