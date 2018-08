Sánchez mantiene que agotará legislatura y asegura que no gobierna "a golpe de encuestas"

3/08/2018 - 15:42

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este viernes su intención de agotar la Legislatura y aseguró que su Ejecutivo "no va a gobernar a golpe de encuestas", tras reconocer que los buenos resultado del últimos barómetro del CIS "animan a continuar en el camino emprendido".

En la rueda de prensa de balance de sus dos primeros meses como presidente, Sánchez remarcó que "aguantar no", pero "avanzar sí, transformar sí" cuando se le preguntó por el horizonte de su Ejecutivo ante la posibilidad de que no logre aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2019.

De hecho, mostró su confianza es sacar adelante las cuentas públicas al reflexionar que "si fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir". En una posterior conversacion informal con periodistas recordó su determinación y su capacidad de aguante: "ya sabéis que aguanto mucho".

"Tenemos una agenda de transformación, queremos hacerlo con el diálogo y el consenso de todos; y este Gobierno no gobierna a golpe de encuestas", afirmó. "No lo hice como líder de la oposición y muchos menos ahora como presidente del Gobierno", porque "lo que voy a hacer es atender a los intereses generales y no a los intereses partidarios que pueda tener en este caso ante una eventual mejora de las perspectivas electorales".

El jefe del Ejecutivo reivindicó su hueco histórico porque "tras la moción de censura –que le aupó a la Presidencia- ha habido un cambio de época en la política española". Un cambio de época que "no es solamente reivindicar una democracia mucho más ejemplar, sino sobre todo y ante todo, transformar y sacar a España de la parálisis y del letargo en el que había sumido la anterior mayoría conservadora" del anterior Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy y que contaba con el apoyo de Ciudadanos.

CAMBIO ÉPOCA

En esta línea, reflexionó que "como sufridor de encuestas", le llama la atención que "aquellos que antes estaban arriba y ahora abajo, pongan en cuestión esas encuestas que antes ellos mismos reivindicaba como la prueba del algodón de las cosas buenas que estaban haciendo y el acierto de sus acciones", en referencia a la críticas de la oposición por la escalada del PSOE a la primera posición en el primer barómetro del CIS con José Félix Tezanos al frente del organismo.

"Somos mucho más humildes, las miramos con muchísima más distancia, sabemos que son una foto fija, pero que nos animan a continuar en el camino emprendido", apuntó.

Desde el inicio de su comparecencia de prensa -una hora y 15 minutos- el presidente se mostró convencido de que "este Gobierno sí representa a la mayoría social y camina al mismo ritmo", y hacia el "mismo objetivo y en la misma dirección" que el conjunto de la sociedad española, y "esto es consecuencia del cambio de época tras la moción de la censura"

En este sentido, descartó un adelanto electoral en caso de que no hay PGE porque "vamos a jugar el partido y queremos ofrecer una senda de estabilidad y hacer una cosa importante" que pasa por sanear las cuentas públicas y reconstruir el Estado de bienestar.

A este respecto, apeló a la "responsabilidad de todos" porque le hecho de que "las votaciones sean fáciles o difíciles no es lo más importante, sino que redunden en beneficio de los ciudadanos".

Además, Sánchez aseguró que tiene una "hoja de ruta clara y definida hasta el final de la legislatura", y que la abordará "con determinación y con humildad, con diálogo, porque no podemos hacerlo solos, y con el ánimo de consenso" pero "sin perder ni un minuto".

