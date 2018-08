Cataluña. sánchez pide al pp "apoyo en todo" sobre cataluña

3/08/2018 - 16:14

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció este viernes el apoyo ofrecido por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y le pidió "coherencia política".

En la rueda de prensa para hacer balance de los dos meses al frente del Ejecutivo, Sánchez reconoció que le "gustaría que me apoyara en todo, como lo que hizo el PSOE cuando el Gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy", en lo referido al desafío soberanista en Cataluña.

Por ello, pidió "altura de miras" y "aprender todos nuestras lecciones" sobre lo ocurrido en esta región en los últimos meses y lo que supuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Asimismo, dijo que el "agravio entre territorios y la confrontación territorial no son proyectos que sumen, sino que restan"; lo que le llevó a expresar que "no es buenos que los partidos conservadores -en alusión a PP y Ciudadanos- compitan en radicalidad".

El presidente defendió el "diálogo" como fórmula política para una "solución política" y apostilló que "aquellos que tienen convicciones firmes son los que siempre quieren dialogar, porque saben cuáles son sus límites. Nosotros los tenemos claros. Son la Constitución y el Estatuto de Cataluña".

CON LA CONSTITUCIÓN

Tras la reunión de casi tres hora que mantuvieron ayer, jueves, en La Moncloa le pidió al nuevo líder del PP "coherencia y altura de miras" porque su partido "no es ajeno a la situación de Cataluña", al tiempo que no valoró su propuesta de modificar el Código Penal para incluir como delito la convocatoria ilegal de referéndum en el Código Penal, y se escudó en que "el Gobierno no quiere abrir ninguna vía judicial más, quiere resolverlo desde la política.

Ello le llevó a recordar que su insistencia de "dialogar pero siempre con la Constitución en la mano", por lo que "si hay que volver a hablar del 155 no se preocupen, volveremos a hablar", porque en calve "pedagógica" recordó que este es un precepto constitucional.

A este respecto, en una posterior conversación informal con los periodistas, el presidente recordó el coste político que asumieron los socialistas apoyando al Gobierno del PP en la aplicación del 155 y reivindicó, por tanto, que "algunos galones" tiene al respecto en esta cuestión.

PACIENCIA

Sánchez celebró la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del pasado miércoles como un "buen punto de arranque", ya que no era para "llegar a acuerdos" sino para iniciar un proceso, para el que pidió "mucha paciencia" porque tardará años en solucionarse.

Señaló, parafraseando a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que "este Gobierno tiene un proyecto para España y dentro de España, Cataluña".

El presidente reconoció que "el Gobierno es consciente de que la solución en Cataluña, que no será inmediata, exigirá la votación del conjunto de catalanes".

Pero que la "discrepancia" con los independentistas es que "lo que queremos es votar un acuerdo (que puede ir desde un texto acordado hasta un nuevo estatuto) que represente al 80% de la sociedad, y lo que están ellos están proponiendo es una quiebra, una ruptura, y no un acuerdo que una". "Espero poder convencerles en el medio plazo", deseó Sánchez.

