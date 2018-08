Podemos reclama, tras el cese en la uco, que los cargos policiales a dedo se reduzcan "al máximo"

4/08/2018 - 12:57

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados, Juan Antonio Delgado Ramos, señaló este sábado que el cese del jefe de la UCO, coronel Manuel Sánchez Corbí, demuestra la necesidad de reducir "al máximo" los cargos de libre designación en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Así lo manifestó en declaraciones a Servimedia, sin entrar en los pormenores del caso concreto de Sánchez Corbí, su supuesto pulso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta de las operaciones con cargo a fondos reservados, ni en el malestar generado en la Guardia Civil por el hecho de que el puesto que ostentaba el cesado vaya a pasar a un policía nacional.

"Es lo que tienen los cargos de libre designación", constató. "Hasta que estas plazas no se reduzcan al máximo en la Policía Nacional y la Guardia Civil, estaremos con que cada gobierno pone al suyo según intereses políticos". Según explicó, una de las propuestas de Unidos Podemos en la nueva comisión sobre el modelo policial en el Congreso de los Diputados será precisamente "reducir al máximo las plazas de libre designación para que los mandos operativos no dependan del político de turno".

Delgado Ramos, que fue portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo, antes de ser diputado de Unidos Podemos, recordó que esta reducción de los llamados puestos de confianza es una vieja reivindicación de los sindicatos policiales, avalada por sentencias judiciales y de la que ya se había hecho eco Unidos Podemos antes del caso concreto de Sánchez Corbí, cuyo buen desempeño en la UCO reconoció.

El diputado concedió que tiene que haber puestos de libre designación, pero puntualizó que "no se puede convertir todo el Cuerpo en confianza y cambiar la cúpula policial para ponerla (cada gobierno) a su gusto", sino que se ha de primar "el mérito y la capacidad", el currículum y no "el enchufismo", porque esto aumenta el "servilismo" y hace que agentes muy profesionales tengan miedo a quedar sometidos a la discrecionalidad del jefe político de turno, que no necesita justificar sus ceses o nombramientos amparándose en la libre designación.

(SERVIMEDIA)

04-AGO-18

KRT/bpp