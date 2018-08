Podemos lamenta que sánchez no escuche a sus aliados y le insta a "recapacitar"

4/08/2018 - 14:55

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Podemos expresó este sábado su decepción con el mensaje que dio ayer, viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, y le instó a "recapacitar y estar dispuesto a escuchar lo que piden sus aliados, cosa que por ahora no se está produciendo".

Fuentes de Podemos consultadas por Servimedia sobre la intervención de Sánchez subrayaron que "hacer política con y desde el Parlamento, dado que el Gobierno cuenta sólo con 84 diputados, significa tener que hablar mucho, que negociar mucho y que acordar mucho".

Desde la formación que lidera Pablo Iglesias lamentaron que, "por los primeros compases que hemos visto de este Gobierno, no parece que ese sea su rumbo", cuando "no puede olvidar que no ha llegado a La Moncloa por méritos propios, sino por acuerdos plurales con diversas fuerzas políticas y sectores sociales".

"Para no defraudar las expectativas que la ciudadanía progresista ha puesto en la moción de censura, y en el anunciado cambio de rumbo, el gobierno debe recapacitar y estar dispuesto escuchar lo que piden sus aliados, cosa que por ahora no se está produciendo", concluyó Podemos.

(SERVIMEDIA)

04-AGO-18

KRT/bpp