El cardenal chileno Ezzati confirma que no presidirá tedeum tras caso de abusos

Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- El cardenal chileno Ricardo Ezzati, imputado por presuntamente encubrir casos de abusos sexuales a menores en los que se ha visto envuelta la Iglesia católica, confirmó hoy que no encabezará el tedeum ecuménico de las fiestas patrias el próximo mes de septiembre.

En una carta publicada este sábado por el Arzobispado de Santiago, Ezzati señaló que tras una profunda reflexión sobre el sentido de las palabras del papa en una reciente carta enviada por Francisco "considero prudente no encabezar nuestro tradicional tedeum por la Patria del 18 de septiembre".

El arzobispo de Santiago hizo hincapié en el texto que como pastor "quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de convivencia nacional".

"Espero que esta decisión sea un paso en esa línea, que permita celebrar con mayor armonía una fecha importante para el país", añadió el prelado.

El presidente Sebastián Piñera reaccionó a través de las redes sociales al destacar que "el tedeum de Fiestas Patrias es una ceremonia de acción de gracias a Dios y debe contribuir a unir y no a dividir a los chilenos".

"En consecuencia, valoramos el gesto del arzobispo Ezzati, que si bien doloroso en lo personal, contribuye a La Paz de los Espíritus en nuestra Patria", recalcó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el vocero de los laicos de Santiago, Roberto Sánchez calificó como "una muy buena noticia" el que Ezzati no presida el tedeum.

"Esto ya se estaba transformando en un problema político. Creo que este signo debió haber sido mucho antes", añadió Sánchez.

El periodista Juan Carlos Cruz, víctima de abusos y denunciante del influyente sacerdote Fernando Karadima se manifestó "muy contento" con que (Ezzati) "no esté presidiendo y no esté visible en algo que tiene que unir al país y algo que es una tradición. Me alegro que no vaya a estar presente".

Este viernes, la coalición oficialista Chile Vamos manifestó su esperanza de que el cardenal Ezzati evaluara presidir la celebración del tedeum ecuménico, después de especularse que el presidente Sebastián Piñera podría restarse de la cita si el prelado la encabezaba.

El portavoz del conglomerado, diputado Mario Desbordes, dijo a los periodistas que el cardenal Ezzati "lamentablemente ya no es un factor de unidad".

"En lo personal espero que él (el cardenal) evalúe bien si él es la persona que debe encabezar un acto que por lo demás es ecuménico", aseveró Desbordes quien es también presidente del derechista Partido de Renovación Nacional.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile explicó hoy en la carta que durante los cinco días que estuvo junto a sus pares en la localidad costera de Punta de Tralca, reflexionó acerca de la "profunda crisis" que vive la institución religiosa en Chile.

Ezzati admitió que se necesitan "cambios urgentes, partiendo por una opción concreta y preferencial por los que sufren".

En la misiva el cardenal chileno sostuvo que le duele que sea su nombre "el que concite diferencias y dudas" y precisó que será monseñor Juan de la Cruz Suárez quien presidirá el próximo tedeum.

Al tedeum, que se celebra todos los 18 de septiembre en la Catedral Metropolitana de Santiago, asiste el Gobierno en pleno, exmandatarios, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, senadores y diputados y representantes diplomáticos en Chile, entre otros.

El pasado 24 de julio, la Fiscalía de la ciudad chilena de Rancagua citó a declarar a Ezzati como imputado por la presunta comisión de encubrimiento en casos de abusos sexuales en los que se ha visto envuelta la Iglesia católica.

La Iglesia chilena publicó este viernes una lista de 42 sacerdotes y un diácono condenados, por la Justicia civil o la canónica, por abusos sexuales a menores, en un ejercicio de transparencia dentro de los compromisos asumidos este viernes en el cierre de una asamblea extraordinaria de obispos.

La institución, presente en la nación austral desde 1540, vive desde hace algunos meses sumida en una profunda crisis por los casos de abusos sexuales cometidos por curas y sacerdotes, episodios que, en algunos casos, se remontan a varias décadas atrás.