La dirección del psoe no propondrá oficialmente un candidato a la alcaldía de madrid

5/08/2018 - 13:00

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La dirección federal del PSOE no propondrá un candidato oficial a la Alcaldía de Madrid que luego tengan que votar los militantes en las preceptivas primarias, puesto que "no hay una preferencia de autoridad".

Así lo apuntó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en Servimedia, en la que atestiguó que el proceso de elección de candidatos a las elecciones municipales de 2019 se realizará "en octubre o noviembre" de este año, y que "en ese tiempo estará liquidado".

Preguntado si la Ejecutiva federal de la que forma parte propondrá o prefiere a algún candidato para las municipales de Madrid, Ábalos contestó que "no", que "cada uno tiene una preferencia" pero "no hay una preferencia de autoridad". Respecto a si, al menos, la dirección postulará oficialmente a ningún aspirante, aunque luego tenga que ganar las primarias, el secretario de Organización respondió: "La dirección no se plantea eso. De momento no".

El entonces sólo secretario general del PSOE y ahora también presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó caer hace meses que la cabeza de lista del partido a las municipales de Madrid sería una mujer, y, una vez en noviembre de 2017 se autodescartó la exministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta del partido Cristina Narbona, sonó el nombre de quien fue su compañera de Ejecutivo Beatriz Corredor.

Sin embargo, en las últimas semanas Corredor parece haber visto menguar sus posibilidades e incluso se tambaleaba la idea de que la alcaldable socialista sea una mujer, por lo que podría darse la circunstancia de que, tras el nombramiento del Gobierno más feminista de la Historia de España, el tándem a las autonómicas y municipales socialistas en Madrid lo formaran el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y otro hombre para el Ayuntamiento.

Aparte, estuvieron las iniciativas del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien a finales del año pasado deslizó la posibilidad de forjar una candidatura amplia de izquierdas en la que incluso se difuminarían las siglas socialistas, pero fue inmediatamente desmentido por la dirección, y llegó a ofrecer la cabeza de la lista a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, que logró el cargo con la papeleta de Ahora Madrid. Cuando se conoció esta oferta tres meses más tarde, Franco no la desmintió pero aseguró que se había tratado de un comentario casual y desenfadado y no de una propuesta formal.

Por el momento, Ábalos quiso despejar todas las especulaciones y dejar la palabra a los militantes sin que la Ejecutiva federal designe oficialmente a un preferido de la dirección

(SERVIMEDIA)

05-AGO-18

KRT/bpp