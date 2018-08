Exministra guatemalteca dice que al Gobierno le es indiferente la Policía

Guatemala, 5 ago (EFE).- Adela De Torrebiarte, exministra de Gobernación de Guatemala, dirigió desde 2012 hasta el mes de mayo la Comisión Nacional para la Reforma Policial, un ente establecido en los Acuerdos de Paz de 1996 que busca fortalecer el instituto armado y mejorarlo, pero cree que a este Gobierno le es indiferente.

"Es una indiferencia a la importancia que tiene una institución policial para un país, que influye en el desarrollo y la tranquilidad de las personas", asegura esta mujer en una entrevista con Efe donde analiza los 21 años de la Policía Nacional Civil, una entidad a la que le falta más "apoyo" y "dignificación".

De Torrebiarte empezó su participación de país desde la sociedad civil allá por 1995, con la asociación Madres Angustiadas, y luego dio el salto a la política, desde donde cree que se pueden lograr los cambios. En 2002 fue comisionada de Presidios y un año después pasó a formar parte del Consejo Asesor de Seguridad.

Fue ministra de Gobernación entre 2007 y 2008, y en 2009 fundó el partido político Acción de Desarrollo Nacional (ADN), con el que se postuló a la Presidencia en 2011, aunque no logró los apoyos. Con toda esta trayectoria política, además de ser la primera mujer en el mundo en dirigir una liga de fútbol masculina, está convencida de que con la participación activa se pueden lograr cambios.

Por eso entró en política y particularmente en Justicia. En 1996 secuestraron a uno de sus hijos y decidió comprometerse más. "Sentía que si no denunciábamos tampoco podíamos pedir que hubiera Justicia porque todo el mundo se esconde, no quiere salir. Le da miedo. Le da temor". La meta era la denuncia para poder empezar.

Echando la vista atrás aún sabe que hay muchos obstáculos que saltar. La gente sigue sin confiar en la Policía y los tratan "con mucho desprestigio" mientras que el Ejército goza de mayor popularidad. Por ello lamenta la indiferencia del presidente, Jimmy Morales, hacia la reforma policial.

"Estaba trabajando con un presidente que no me veía en el mapa, que no veía la importancia de la reforma". Ese fue uno de los motivos que la llevó a renunciar, además de las diferencias con el nuevo ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que cambió toda la cúpula de la Policía a su antojo sin tener en cuenta los méritos ni los logros alcanzados.

Para esta mujer es importante la estabilidad dentro de la institución, así como la formación continua de los agentes, una de sus metas como comisionada para la Reforma, un mandato que vence este año y que no ha logrado todos sus objetivos, como aprobar una ley en la materia, estancada en el Congreso.

Cuestionada por si habrá una militarización de la Policía con la supuesta entrada de los 3.000 agentes que dejaron de patrullar las calles el pasado mes de marzo, De Torrebiarte dice que si quieren ser policías tendrían que pasar el curso habitual, pues su formación es distinta y no están acostumbrados a dialogar.

Pero le preocupa las últimas detenciones de miembros del Ejército acusados de tener relaciones con maras, el crimen organizado y el narcotráfico: "Me sorprendió mucho que un coronel y un sargento" estuvieran involucrados con las maras, "clanes que están haciendo un gran daño al país".

De Torrebiarte tiene claro que la Policía necesita más apoyo -el 82 por ciento del presupuesto es para pagar sueldos-, una mayor dignificación y mejores condiciones de trabajo, y pone su esperanza en que varios profesionales asuman el liderazgo porque en la institución hay varios preparados para ello.

Así se podrían aumentar los salarios o mejorar las comisarías, algunas de las cuales "tienen chinches, los baños no sirven o no hay agua". Solo algunas de las características de una Policía que ha estado olvidada por parte del Estado durante muchos años.