Cataluña. cs acusa a sánchez de "envalentonar" a los independentistas

6/08/2018 - 9:17

La dirección nacional de Ciudadanos acusó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "legitimar" las posiciones de los independentistas en Cataluña y permitir que se "envalentonen" al reunirse con ellos sin exigirles primero una rectificación de sus pretensiones rupturistas.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que las reuniones entre Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y posteriormente la Comisión Bilateral han servido para "legitimar a quienes quieren saltarse la ley", y por tanto para "dar alas" a quienes pretenden volver a dar un "golpe" a la democracia. Este tipo de encuentros, denunció, están "envalentonando" a quienes se consideran por encima de las leyes.

Villegas explicó que no hay "canales de comunicación" entre su partido y el Gobierno, más allá de una llamada "protocolaria" de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, cuando tomó posesión de su cargo. Dejó claro que el Ejecutivo no explica sus decisiones a Ciudadanos, "no tiene obligación", reconoció Villegas, pero "parece que se siente más a gusto" con los independentistas y con Podemos.

Convencido de que el independentismo prepara una intesificación del "conflicto" en Cataluña, Villegas aseguró que Ciudadanos seguirá plantando cara a "este proceso descabellado", reclamando "la firmeza que le falta al señor Sánchez y al Gobierno" y exigiendo un acuerdo constitucionalista para hacer frente al desafío independentista.

