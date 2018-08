Podemos ironiza sobre casado: "parece que para dirigir el pp va a ser necesario estar imputado"

La secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, se tomó este lunes con ironía que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya pedido al Tribunal Supremo que impute al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos: "Parece que para dirigir el PP va a ser necesario ser imputado para ser una opción".

En declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, Castañón, portavoz de guardia de Podemos hoy, puntualizó que con esa frase no quería hacer un"chascarrillo", sino expresar su "pesar" y "lamento" por la sensación que puede tener "cualquier familia que sepa el esfuerzo que supone sacar un máster" en la universidad y el "total desprecio por nuestra educación pública" que cree que supone este caso.

Castañón criticó a Casado por haberse "atrevido a decir que no era nadie" cuando sacó el máster, según alegó el presidente del PP en la rueda de prensa que dio hoy en la sede de la calle Génova. No obstante, no se atrevió a pedir explícitamente la dimisión del líder del PP. Sólo dijo: "Pensamos que debería dimitir si se acaba demostrando que esto es un fraude y una estafa a la ciudadanía".

Antes incluso de la comparecencia de Casado, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ya pronosticó en Twitter que el líder popular no dimitiría, porque "el PP y la corrupción son inseparables" y "viven el uno del otro". Incluso bromeó que, "si finalmente imputan a Pablo Casado por el máster, es muy posible que nos explique en rueda de prensa que el número de africanos que planean invadir Europa para destruir la civilización occidental ha aumentado (según un estudio de FAES) de millones a trillones y trillones".

