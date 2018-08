Arpaio dice que la entrevista con el cómico Baron Cohen muestra su apoyo a Trump

Phoenix (EEUU), 6 ago (EFE).- Joe Arpaio, el que fuera conocido como el "alguacil más duro" de Estados Unidos, dice que no le gustó su entrevista con un supuesto periodista finlandés que resultó ser el comediante británico Sacha Baron Cohen, pero dice que al menos sirvió para demostrar que apoya al presidente Donald Trump.

En la entrevista emitida este domingo en el programa televisivo "Who is America?", el más reciente intento de Baron Cohen por hacer hablar de más y poner en ridículo a políticos, Arpaio, de 86 años, llegó a decir que si Trump lo llamara para ofrecerle sexo oral es posible que tuviera que decir que "sí".

Arpaio, que fue alguacil del condado de Maricopa y hoy compite por ser candidato al Senado por Arizona en las elecciones del próximo mes de noviembre, se une así a otros políticos estadounidenses que han accedido a ser entrevistados en los últimos meses por extravagantes personajes, todos representados por Baron Cohen.

Desde enseñar el trasero, como hizo el congresista del estado de Georgia Jason Spencer, hasta dirigir un mensaje a los niños empuñando armas infantiles con personajes de dibujos animados, todo eso hacen los entrevistados ante las cámara de "Who is America?", que se emite por el canal de cable Showtime.

Un día después de la emisión del capítulo dedicado a Arpaio, éste afirmó en una entrevista con The Arizona Republic que cuando aceptó ser entrevistado por un pelirrojo que dijo llamarse OMGWhizzBoyOMG, pensó que se trataba de una entrevista en vivo que iba a ser vista por millones de personas.

Lo hizo -dijo- porque pensó que le iba ayudar en la campaña electoral, en la que según las encuestas está rezagado.

El falso finlandés le dio a la entrevista una connotación explícitamente sexual con preguntas acerca de la "lluvia dorada", "trabajos manuales" y sexo oral.

En uno de los momentos más arriesgados, OMGWhizzBoyOMG le preguntó abiertamente al aspirante republicano que diría si Donald Trump lo llamase para ofrecerle sexo oral.

"Puede que tenga que decir que sí", respondió.

Pero antes de llegar a este punto, Arpaio se vio envuelto en una conversación delirante con el falso finlandés acerca de un juguete popular para niños en forma de donut, al que explicó por qué defiende que no hay que restringir el acceso a las armas.

"Diré una y otra vez: las armas no matan, la gente mata", dijo Arpaio.

En otro momento, el entrevistador le preguntó a Arpaio cómo es Trump en persona y si es rico, a lo que el exalguacil respondió que tiene dinero, pero no se jacta de eso.

"Entonces, ¿crees que pudo haber tenido una lluvia dorada?", preguntó el cómico británico en alusión a una practica sexual (urolegnia) consistente en que una persona orina sobre su persona en el curso de un encuentro sexual.

Arpaio dijo en la entrevista que no le "sorprendería", pero ahora afirmó que tuvo la impresión de que el falso periodista intentaba "conectar una ducha con el presidente", al que "le gusta el oro en su casa y su residencia".

Según reconoció, le fue difícil detectar las indirectas de Baron Cohen durante la grabación.

"Ni siquiera entiendo de qué estaba hablando el tipo. No me entretuvieron, fue muy aburrido, créanme... No creo que este tipo me haya atrapado", manifestó.

Sin embargo, con un espíritu positivo señala que hubo "una cosa buena" en el programa televisivo: "mostró de qué manera yo apoyo al presidente (...) aunque les diré una cosa: no va a ganar premios de la Academia".

"Ahora veo al mirar este programa que es más para adultos, orientado al sexo, que intentar llegar a los que se interesan por los problemas de Estados Unidos. Esto seguro no personifica de qué se trata América, tal vez para la industria cinematográfica adulta", declaró Arpaio a The Arizona Republic.