Podemos sitúa el listón para la dimisión de casado en si aprobó su máster sin "esfuerzo"

7/08/2018 - 9:56

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado y secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, enjuició este martes que, si el presidente del PP, Pablo Casado, "tiene estudios que no ha cursado o aprobados que no ha logrado con su esfuerzo, debe irse de la política", por lo que deslindó tácitamente su responsabilidad del hecho de que fuera o no solicitante o consciente de un trato de favor hacia él.

Espinar se pronunció de esta manera en declaraciones a Telecinco recogidas por Servimedia, en las que no quiso anticipar cómo terminará la causa sobre el máster de Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, que la jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, elevó ayer al Tribunal Supremo por ser el líder del PP diputado y por tanto aforado. Incluso, admitió que Casado, personalmente, le "gusta como adversario político".

Por eso mismo, dijo que le gustaría que "salga de este atolladero" y confrontar políticamente con él sin tener que "hablar de estas cosas de las que parece que siempre tenemos que hablar cuando se trata del PP". Y, para ello, Casado tiene que "dar hasta la última explicación sobre qué pasa con sus estudios, y, si tiene estudios que no ha cursado o aprobados que no ha logrado con su esfuerzo, deber irse de la política".

"Si se tiene que ir, que se vaya, y, si no, que se quede y cierre esto ya y ponga todos los elementos de juicio (sobre la mesa)", estableció, antes de recordar que en Alemania un ministro dimitió por haber plagiado su tesis e insistir: "Si uno lleva en el expediente una cosa que no ha estudiado, se tendrá que marchar".

07-AGO-18

