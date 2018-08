Los Mossos avisaron en junio al juez de que un hermano del terrorista de Las Ramblas compró disfraces de policía

ramoncillo tenéis lo que merecéis por la mente enfermiza que tenéis, no habeis ganado una guerra en la vida y nunca la ganareis jajajajjaaj se os acerca una guerra civil la confrontacion en las calles esta asegurada, guerra civil hummmmmm que caminos mas buenos os han llevado vuestros dirigentes, tu tambien te harias fotos con otegui??? que pronto olvidais hipercor, para unas cosas que rapido olvidais para otras no jajajjajajajja



sabes l oque mas me alegra??? que vas a estar toda tu vida jodido porque vas a morir siendo español jajajajaj paleto!!!! ramonet"""""""""jajajaja quitando letras y añadiendo una t asi sucesivamente jajajjajaja