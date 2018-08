Atentado 17-a. batet advierte de que no se puede hacer política partidista con el terrorismo ni con el rey

8/08/2018 - 11:12

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, advirtió este miércoles de que los partidos independentistas "no pueden hacer política partidista con el terrorismo ni con el jefe del Estado", por lo que "harían bien en dejar ese tema al margen".

Así lo indicó en Antena 3 sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien aseguró que los catalanes no tiene Rey y que, por lo tanto, "no le hemos invitado y no iremos a ningún acto del Monarca".

Estas declaraciones se enmarcan tras el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que tanto los Reyes como el propio líder del PSOE asistirían a los actos de recuerdo y memoria por las 16 víctimas mortales y más de 300 heridos de los atentados terroristas yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Batet aseguró que cuando se habla del 17 de agosto "es un recuerdo que a todos nos aterra y nos deja ese dolor y sufrimiento" por el ataque terrorista, por lo que "no es momento para la política partidista. Cuando hablamos de terrorismo, lo que tenemos que hacer es que sea una política de Estado y, sobre todo, respetar a todas las instituciones, que son los instrumentos principales".

Sobre si en el Gobierno están preocupados por la posición de los ciudadanos de Cataluña que está a favor del independentismo, Batet comentó que ya el año pasado "hubo manifestaciones partidistas, contra el Monarca y el partido que gobernaba en ese momento".

