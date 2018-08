Feijóo, sobre el máster: "si casado está tranquilo, yo también"

9/08/2018 - 15:16

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, atestiguó este jueves que el líder del PP, Pablo Casado, le ha "trasladado su absoluta tranquilidad" sobre la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, tanto antes como después del Congreso del partido que le encumbró y por ello remató: "Si Casado está tranquilo, yo también".

Núñez Feijóo contestó de esta manera a una pregunta que se le formuló en la rueda de prensa posterior a su reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre si Casado debería dimitir en caso de que el Tribunal Supremo le impute por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio en la consecución de dicho máster. Así se lo ha pedido al Alto Tribunal la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, antes de dejar la causa al Supremo por la condición de aforado del líder popular.

El presidente de la Xunta atestiguó que le preguntó por el tema a Casado antes y después del Congreso extraordinario del PP, y subrayó: "Me ha trasladado su absoluta tranquilidad. Y, si Casado está tranquilo, yo también". Feijóo, que sonó como posible candidato de consenso a presidir el PP nada más convocarse el Congreso pero finalmente no se presentó a las primarias del partido, deseó que "no a todos los políticos se les vea con el mismo rigor".

Mencionando sin citar nombres concretos pero sí cargos genéricos de ministros, exministros, eurodiputados y exeurodiputados, consejeros y exconsejeros, los casos de otros representantes políticos de distintos partidos que, según lo publicado en medios de comunicación, han corregido a la baja sus currículos académicos y profesionales en internet, Núñez Feijóo denunció que sólo el tema de Casado se está fiscalizando con tanto ímpetu, y concluyó: "Espero que lo que no es nada se quede en nada".

