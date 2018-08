Ábalos acusa a casado y rivera de competir con el "manual del perfecto derechoso" contra el gobierno

11/08/2018 - 13:31

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acusó este sábado a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, de competir con el "manual del perfecto derechoso" en sus críticas al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En un acto del PSC en Castell-Platja d´Aro, en Gerona, Ábalos defendió al Gobierno y aseguró que los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura lo hicieron a cambio de nada, "simplemente a cambio de no pasar la vergüenza de apoyar" al PP después de la sentencia del caso 'Gürtel' porque estaba "en juego" en Estado de Derecho. Esos partidos, dijo, "no tenían otra" que censurar a Mariano Rajoy.

Frente a las acusaciones formuladas contra Sánchez, Ábalos defendió que "no hay puertas de atrás en la Constitución" y todas las medidas contenidas en ella, incluida la moción de censura, tienen un "buen frontispicio de legalidad y constitucionalidad". Con esa legitimidad, sentenció, el PSOE va a gobernar "mientras la estabilidad del país esté garantizada".

Denunció que el "principio" por el que se guía el PP es "que se hunda España, que ya vendremos nosotros", y que España solo interesa a ese partido "mientras la pueden usar, usufructura, expoliar incluso".

Ábalos acusó al PP y a Ciudadanos de utilizar la política antiterrorista para criticar al Gobierno y se preguntó "si es que vivían mejor" cuando había terrorismo, porque incluso las víctimas les piden "no juegues con mi dolor". Cuando ETA se ha disuelto, criticó, "sale alguien que no sabe más que lo que le han contado, casi" y utiliza esa política. "¿Es mala intención o simplemente es que no tienen más de que hablar?", dijo, reprochándoles que se "inventan problemas" para buscar la confrontación.

Echan mano del "manual del perfecto derechoso", dijo, cargando contra el Gobierno por la seguridad, la inmigración y el terrorismo, "siempre lo mismo", y por supuesto "la mentira", aunque en el caso de Casado, dado que trabajó con José María Aznar "esa fue su escuela", la de quien "inventó las armas de destrucción masiva" en Iraq y "se empeñó" en que los atentados del 11 de marzo de 2004 los había perpetrado ETA. Aunque solo fuera por edad, dijo a Casado, debería hacer un "esfuerzo mínimo en actualizarse".

"COMPITEN CON LE PEN"

Ábalos considera que Casado y Rivera están compitiendo por ser la alternativa al PSOE, pero lo están haciendo "en el lado extremo de la derecha", en un "espacio mínimo donde la mayoría no se reconoce en esa posición política tan intolerante", y demostrando ambos que están "desesperados", uno porque ha perdido el Gobierno y otro porque ha perdido "la expectativa de heredarlo".

Se mostró convencido además de que el PP está "muy dividido" internamente tras sus primarias, y se preguntó "que fue de aquella vicepresidenta" respaldada por los militantes y ante la que se "coaligaron los perdedores". "Para una vez que vota la militancia ni la respetan", ironizó, y el resultado es que ese partido y Ciudadanos "compiten con Le Pen".

Ante esa "ofensiva brutal", Ábalos dejó claro que los socialistas "somos buena gente pero no idiotas", y serán "absolutamente beligerantes con quienes quieran quitarle a este país esta oportunidad de progreso". Son gente "robusta", aseguró, y "aguantamos lo que nos echen" con el compromiso de seguir gobernando "para la gente y con nuestros valores".

Ábalos pidió al PSOE que defienda al Gobierno porque es "una conquista" y aseguró que habrá elecciones "cuando toque" y mientras toca trabajar para solucionar todo lo que dejó pendiente "la administración del PP, porque no llegó ni a Gobierno".

