Inmigración. podemos acusa a sánchez de "electoralismo", "improvisación" y de "dar la razón a la derecha"

12/08/2018 - 11:32

El portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Juan Antonio Delgado Ramos, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pecar de "electoralismo" e "improvisación" en su política migratoria, con cuyos bandazos parece que "quiere dar la razón a la derecha".

En declaraciones a Servimedia, el diputado gaditano, con 25 años de trayectoria en la Guardia Civil y exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, remarcó que "el Gobierno tiene que dejarse de medidas electoralistas" como la acogida al 'Aquarius', que Podemos aplaudió en su momento, pero que demuestra su verdadero propósito ahora que con la llegada del 'Open Arms' se ha visto un "cambio" en la política gubernamental.

"No puede hacer una cosa y al día siguiente la contraria", rechazó Delgado sobre el hecho de que el tratamiento a los pasajeros del 'Open Arms', que llegó el jueves a Algeciras, ya no va a ser tan espléndido como a los del 'Aquarius', sino más parecido al de los inmigrantes que llegan en patera. El presidente del PP, Pablo Casado, subrayó precisamente que Sánchez había terminado coincidiendo con él en que no hay papeles para todos.

Según su interpretación, al dejarse oír el "argumentario" del PP y Ciudadanos de "meter miedo a la gente" con los riesgos de la inmigración, "parece que Sánchez ha dado un giro y quiere dar la razón a la derecha", y por eso le advirtió de que no se puede actuar "en base a lo que digan las encuestas". "Esta política de improvisación y electoralismo no se puede hacer", reafirmó.

El portavoz de Unidos Podemos desdeñó también el mando único para afrontar la situación que anunció el pasado Consejo de Ministros, puesto que "no es nada nuevo", sino que ya existió cuando la crisis de los cayucos, y además "no va a servir de nada si no viene acompañado de dotación económica". Por otra parte, echó en cara al PSOE que defendiera cerrar los CIE cuando estaba en la oposición y ahora los mantenga, y que ya no hable de retirar la concertina de las vallas de Ceuta y Melilla, como sopesó hace unos días.

Delgado Ramos pidió "garantías jurídicas" tanto para los guardias civiles como los inmigrantes, que España cumpla con la cuota de refugiados a la que se comprometió con la UE, respetar los protocolos internacionales y llamar a los socios europeos a que no miren a otro lado.

"Hay que hacer una política seria", estableció, acusando a Sánchez de que "está improvisando" y negando que Podemos defienda que las fronteras estén totalmente abiertas, pero sin precisar cuál cree que debería ser el punto medio o los criterios de selección de inmigrantes que propugna su partido.

