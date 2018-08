El pp considera una "serpiente de verano" el caso del máster de casado: "no le van a imputar"

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Rafael Hernando calificó este lunes de "serpiente de verano" la polémica que planea en torno al presidente de su partido, Pablo Casado, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y se mostró convencido de que "no le van a imputar".

Así se pronunció en sendas entrevistas en Telemadrid y laSexta, recogidas por Servimedia, al ser inquirido por la decisión de la jueza de Instrucción número 51 de Madrid de elevar al Tribunal Supremo este caso en el que se investigan las supuestas irregularidades en los estudios de máster del líder del PP.

En concreto, cuando se le preguntó si Casado debería dimitir como líder del PP en el caso de que sea imputado, respondió que esta situación no se va a dar. "No le van a imputar, estoy muy tranquilo", se reafirmó el portavoz adjunto de los populares en la Cámara Baja.

En esta línea, se mostró contundente al valorar que este asunto no llegará "a ningún sitio" ni tendrá "ninguna trascendencia", ya que Casado cumplió con "todo lo previsto" en la legislación universitaria en esta materia. Es más, el portavoz adjunto de los populares tildó de "serpiente de verano" esta polémica.

Tras subrayar que Casado es "absolutamente inocente", puso el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Me gustaría que pudiéramos hablar de los currículos falsificados del señor Sánchez o del enchufismo que está practicando con su propia esposa", denunció.

A renglón seguido, Hernando dijo que espera que Sánchez "no acabe imputado" por "falsificar su currículum" y le reclamó explicaciones sobre su tesis doctoral. "Me gustaría conocerla, porque en este país todas las tesis son públicas menos la de Sánchez. ¿Por qué no podemos conocerla y analizarla?", insistió.

