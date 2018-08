Caballero reprocha a feijóo que no estuviera anoche en el puerto de vigo

13/08/2018 - 19:43

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dijo este lunes que le "hubiera gustado ver al presidente de la Xunta (Alberto Núñez Feijóo) anoche aquí", en el puerto donde el desplome de una estructura durante un concierto provocó 300 heridos.

Lo hizo en una comparecencia ante los medios esta tarde, donde Caballero repitió este reproche hasta cuatro veces más, subrayando que él le llamó a la media hora de llegar al lugar de los hechos. "Cuando se produce un accidente de esta naturaleza el presidente de la Xunta tiene que venir aquí", enjuició, para insistir más tarde: "Me hubiera gustado verlo a mi lado dirigiendo todo, no habría estado mal". Y de nuevo: "Hoy habló mucho pero ayer no estuvo aquí". Para concluir: "Después viene las responsabilidades, pero primero hay que estar".

Además de las recriminaciones a Núñez Feijóo, que contrapuso a que "una de las primeras llamadas" que recibió esta mañana fue la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Caballero quiso recalcar que no hay peligro vital para ninguno de los heridos en el accidente, elogiar el comportamiento "ejemplar" de los servicios de emergencias y los vecinos, y también que lo que se hundió en el accidente no fue la madera sobre cuyo mal estado ya había alertado el Grupo Municipal Popular, sino la estructura de hormigón sobre la que aquélla descansaba.

"No fue el paseo de madera lo que colapsó, eso era un adorno. Colapsó una estructura de hormigón", puntualizó. "Esto tiene que tener una causa que los ingenieros tienen que investigar". Un motivo que, según Caballero, aclararán los técnicos pero no tiene que ver con el número de personas que hubiera bailando encima, toda vez que "antes de poner maderas, en esa zona se aparcaban coches que iban al puerto deportivo, y seguramente pasaron por encima los camiones que hicieron el puerto deportivo".

Finalmente, Caballero no quiso asignar ninguna responsabilidad, pero sí dejó claro que el mantenimiento del puerto no era competencia municipal, sino de la autoridad portuaria. "Es un muelle. ¿Cómo va una ciudad a mantener un muelle? Las ciudades no mantenemos muelles", enfatizó.

