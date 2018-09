El abogado de Willy Toledo cree que se "criminaliza" la libertad de expresión como en la Inquisición

He escuchado las declaraciones de Willy esta mañana, dice que no acude a la citación del juez porque cree que no ha cometido ningún delito ... Claro, el pobre se confunde con cómo funcionan las cosas en Cuba, que es el modelo del país que a él le gusta y donde más tiempo vive, porque allí cuando un juez cita a alguien, si este cree que no ha cometido un delito, no acude a la citación juzgado y el juez cierra el caso.



Allí los que están en la cárcel es porque ellos mismos se condenan y van solos a cumplir la sentencia que ellos mismos se puesto.



Gracias Willy por iluminarnos en esta noche de las libertades en europa. Eres impagable.