Willy Toledo queda en libertad provisional sin fianza tras presentarse ante el juez

Willy Toledo. Foto: Efe

El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar tras presentarse ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid este jueves 13 de septiembre a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El actor, que estaba en busca y captura por no presentarse a declarar ante el juez en las citaciones anteriores acusado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por insultar a Dios y a la Virgen, fue detenido el miércoles y ha dormido en los calabozos de la Comisaría de Moratalaz, según ha indicado su abogado.

En la vista, el actor se ha negado a declarar y se ha limitado a ratificar un escrito que ya presentó su abogado ante el juez en el que pide el archivo de la causa.

"No he acudido a las citaciones judiciales no porque tenga ganas de pasarme ocho meses con todo esto a mi espalda sino, primeramente porque me parece que no he cometido ningún delito y porque me parece absolutamente tercermundista que en este país todavía existan cinco artículos del Codigo Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos", ha subrayado Toledo a su salida de los Juzgados.