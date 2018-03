Gallegas.-Quintana censura las "distintas posturas" del PP al pedir un debate a dos en Galicia y a tres en el País Vasco

19/01/2009 - 14:22

El vicepresidente de la Xunta y candidato del BNG a la Presidencia del Ejecutivo gallego, Anxo Quintana, censuró hoy las "distintas posturas" que mantiene el PP al respecto de los debates electorales, ya que en Galicia "plantea debates a dos" mientras que en el País Vasco "pide a tres porque esa es la realidad" de la comunidad.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

"Esto está bien, predicar fuera y hacer aquí lo contrario. Es muy ilustrativo y seguro que va a dar mucho juego", ironizó el dirigente político en declaraciones a los medios en Dodro (A Coruña), donde visitó un centro de día de la red pública gallega.

En este sentido, indicó que cuando se convocan las elecciones vascas y gallegas para el mismo día "algunos estaban preocupados por la interferencia de unas con otras", mientras que él dijo que "no" le preocupaba. "Ahora estoy cambiando de opinión", bromeó al respecto del mantenimiento de dos posturas distintas por parte del PP.

Quintana mostró su "confianza" por que esta circunstancia "sirva para que haya debates y que no sean debates trucados". "A no ser que Feijóo piense que para tener alguna oportunidad de ganar un debate sea que no participe Quintana en él", agregó.

En este sentido, deseó que no sea así y que en Galicia se celebren debates "atendiendo a la realidad política de este país", concluyó y reiteró que irá "a todos los debates" a los que sea invitado, "por principios" y "porque siempre" fue.