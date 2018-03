Sevilla.- Zoido pedirá en el Parlamento un consultorio médico para El Gordillo, "guardado en el cajón hace dos años"

19/01/2009 - 14:34

Propondrá en el Pleno municipal que se adelante el II Plan de Barrios en la zona porque las calles están "sin asfaltar" y no entra Tussam

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, solicitará a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la Comisión de Salud del Parlamento que recupere el proyecto de consultorio médico para la barriada hispalense de El Gordillo, "guardado en el cajón desde hace dos años".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el barrio, Zoido lamentó que en El Gordillo, donde viven cerca de 2.000 personas, "no tienen ni consultorio, que es lo mínimo en atención primaria", y recordó que "en 2007 les dijeron por fin que sí, pero en 2008 anunciaron que no había dinero para esto y este año sigue todo en el aire".

Además, apuntó que la asociación de vecinos Los Girasoles del barrio ofreció a la Junta la mitad de su local para la instalación del consultorio. "Fíjense si están desesperados y con ganas de colaborar con la administración", sentenció el portavoz popular, quien se preguntó "cómo siguen sin médico".

"Yo le pido a la consejera de Salud, María Jesús Montero, ya que presume de ser sevillana y de barrio, que se asome por el Gordillo porque esto es un barrio y de Sevilla y están pidiendo lo mínimo que se despacha en materia sanitaria", insistió.

Por otro lado, señaló que "las calles están sin asfaltar, no pueden pedir que se arregle el pavimento porque no hay" y criticó que "los niños para llegar a la parada del autobús para ir al colegio tienen que ir por un camino de tierra que cuando llueve no hay quien pise sin enterrarse", además de que "después tienen que cruzar por una carretera de mercancías peligrosas hasta llegar para esperar a los pies de una carretera nacional".

En este sentido, puso de manifiesto que "los autobuses no entran en el barrio, ni los privados ni los públicos" y reiteró que, "en El Gordillo, el que quiere coger el autobús de Tussam tiene que salir de su barrio, pese a que es un barrio de Sevilla".

No obstante, admitió que la reurbanización de esta barriada se incluye en el II Plan de Barrios pero, "según la fecha de esta actuación, el final de la obra, la de las aceras puestas, no estará hasta el 2011 porque el procedimiento de licitación no se va a iniciar hasta el año que viene".

"Estos vecinos no merecen esperar más en estas condiciones", reiteró Zoido quien anunció que pedirá al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en el próximo Pleno municipal que "adelante las obras del II Plan del Barrios en El Gordillo para que comiencen cuanto antes y no tengan que esperar hasta el 2011 para pisar suelo firme en una calle de Sevilla".