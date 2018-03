Revilla dice que GFB tendrá que cumplir sus compromisos, pero afirma que la apertura es un "tema privado" de la empresa

19/01/2009 - 14:34

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, aseguró hoy que GFB "tendrá que cumplir con sus compromisos" con el Gobierno, pero también admitió que la decisión de apertura de la fábrica es un "tema privado" que debe decidir el empresario y en el que el Ejecutivo no puede "hacer más".

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

"No podemos poner ninguna pistola en el pecho. No se trata de una obra pública", recalcó el presidente en respuesta a preguntas de la prensa.

Según dijo, la empresa tiene un compromiso con el Gobierno y ha recibido subvenciones y, por tanto, tendrá que "cumplir" como cualquier otra empresa que cuente con apoyos del Ejecutivo.

Sin embargo, insistió en que es una empresa privada y el Gobierno no puede "influir en las decisiones empresariales" porque se trata de un asunto "absolutamente privado". "Lo mismo que hay empresas que abren, otras hacen recorte de plantilla... Es un tema privado", sentenció.

Revilla explicó que lo que hizo el Gobierno de Cantabria en el caso de GFB fue "intentar que una empresa que no iba a venir aquí viniese". "De momento hay una inversión privada muy importante, con ayuda pública, que tiene unas garantías por nuestra parte de recuperarse. Y lo que deseamos es que abra cuanto antes", agregó.

El presidente reconoció que le preocupa "muchísimo" la situación de la empresa, pero como la de todas las demás. "A mí lo que me gustaría es que no cerrase ninguna y que todos los días estuviésemos hablando de empresas que abren y crean empleo. Cómo no vamos a estar preocupados. E intentando hacer todo lo posible para que abra", concluyó.