Sevilla.- La familia del conductor fallecido de Tussam intentará que su muerte sea declarada accidente laboral

19/01/2009 - 14:57

El entorno del difunto aprecia un "profundo daño psicológico" que la empresa "omitió" en sus "injustificadas imputaciones"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La familia del conductor de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) que se suicidó en el marco del conflicto que sufre la empresa a cuenta de los actos vandálicos de la huelga de 2007 y los ocho trabajadores expedientados por tales hechos, una causa depositada en el por el Juzgado de Instrucción número 13, intentará que la muerte de este trabajador sea declarada accidente laboral a cuenta del "profundo daño psicológico" padecido por este hombre a consecuencia de la "gravísima situación laboral" que le rodeaba.

Fuentes de la familia señalaron a Europa Press que tras recopilar toda la documentación correspondiente a la muerte de José Luis Alonso Falcón, uno de los ocho conductores de Tussam expedientados y denunciados por los actos vandálicos perpetrados contra la flota de Tussam durante la huelga de la primavera de 2007, un gabinete de abogados se ha hecho ya cargo del caso al objeto de el fallecimiento de este trabajador sea declarado accidente laboral.

Para ello, la familia de José Luis Alonso Falcón alegará la "gravísima situación laboral" que supuestamente sufría este conductor que incluso había protagonizado algunas bajas laborales debido a los efectos psicológicos derivados de la "persecución y hostigamiento" supuestamente impulsados en su contra por la directiva de Tussam, una empresa que recientemente anunciaba para unos 400 trabajadores el descuento de la percepción pecuniaria correspondiente a la jornada del 18 de noviembre, cuando todos ellos se dieron de baja por el 'shock' colectivo surgido ante el suicidio de José Luis.

Según la familia, el difunto sufrió un "profundo daño psicológico" al cargar de forma "injustificada, intensa y prolongada" con el "acoso" de la directiva de Tussam, que ha sancionado con seis meses de suspensión de empleo y sueldo a los cuatro trabajadores considerados promotores de aquella "jornada ilegal de huelga encubierta".

En ese sentido, la familia del difunto advirtió de que la dirección de Tussam era "conocedora" de la situación clínica de José Luis Alonso y, "no sólo no rectificó", sino que "hizo caso omiso, persistiendo en sus injustificadas imputaciones". "Tussam creó una situación hostil frente a José Luis, afectándolo profundamente en su entorno laboral, social y personal sin que el trabajador pudiera llegar a superarla psicológicamente", concluye la familia antes de recordar que no renuncia a elevar querellas contra el director gerente, Carlos Arizaga, y el vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez.