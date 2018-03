Granada.- Una serie sísmica causa en una semana 35 microterremotos en la provincia

Una serie sísmica, que está afectando en los últimos días principalmente a la zona sur de la ciudad de Granada y al sur del área metropolitana, especialmente en las poblaciones de Armilla, Cájar, Gójar, Huétor Vega, Monachil y La Zubia, ha provocado desde el 12 de enero hasta 35 microterremotos.

Esta serie sísmica se caracteriza por la ocurrencia de microterremotos de magnitudes entre 0.8 y 3.1 en la escala Richter, según informó hoy en una nota el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada.

Del total de los microterremotos registrados, cuatro de ellos han sido sentidos por la población. El último ocurrió en la madrugada de ayer, a las 02,06 minutos, y tuvo una intensidad máxima de IV en la escala EMS, siendo hasta la fecha el más intenso de la serie. Tuvo su epicentro en Ogíjares, aunque se dejó sentir en todo el cinturón, así como en la misma capital granadina.

Esta actividad sísmica en forma de series es "habitual" en esta región, y hasta la fecha no supone una anomalía en la sismicidad regional, según el Instituto, que señaló que no es posible realizar un pronóstico sobre la evolución de la actividad, "pero no sería descartable que se pudieran sentir algunos terremotos más asociados con esta actividad".