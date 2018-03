La Apmun no actuó en los vertidos de fuel del puerto de Tenerife por ser competencia "exclusiva" del Estado

19/01/2009 - 15:05

La Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) no adoptó ninguna medida en materia de sanciones sobre los vertidos de fuel ocurridos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2008, "no por eludir responsabilidades, sino porque el Gobierno de Canarias no tiene competencias en ese ámbito". "Estas son del Estado conforme al anexo de la Ley de Control de Puertos del Estado y la Marina Mercante".

Así respondió el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, a la diputada socialista Gloria Gutiérrez, que abundando en una pregunta en Comisión Parlamentaria insistió en una posible sanción sobre el vertido de la empresa que llevaba el crudo desde tierra hasta los buques.

Gutiérrez reconoció que los buques habían sido expedientados y sancionados, pero no tenía constancia de que se hiciera lo mismo en las empresas proveedoras "desde tierra". Apeló para ello al artículo 32 de la Ley de Directrices en donde se habla de la protección marina.

Berriel volvió a reiterar sus argumentos de falta de competencias en zona portuaria, añadiendo que sí tenía constancia de la sanción a la empresa proveedora. Aclaró, asimismo que había coordinación puertos y gobierno autonómico, pero asegurando que no tenían poder para sancionar en este ámbito, perteneciente al Estado.