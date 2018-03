AMPL.- Revilla recalca que nunca ha hecho favores a amigos "vulnerando" la ley y acusa al PP de sembrar "cizaña y dudas"

"Es la primera vez que oigo decir que una expropiación es un beneficio", asegura sobre el campo de golf de Oyambre

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, subrayó hoy que en su vida ha hecho favor alguno a un amigo "vulnerando la ley" y acusó al líder del PP cántabro, Ignacio Diego, de dedicarse ahora a "sembrar cizaña y la duda" en torno al campo de golf de Oyambre, como ya hizo en su día en relación al PSIR del Bojar.

En rueda de prensa, Revilla salió así al paso de las críticas que ha recibido por parte de Ignacio Diego a raíz de su reunión de la semana pasada con la ministra de Medio Ambiente en la que, entre otras cosas, se trató la posibilidad de que el campo de golf de Oyambre, una vez recuperada la concesión por el Ministerio, pase a formar parte del patrimonio de la Fundación Comillas.

El presidente regional no entiende que se le acuse de beneficiar a un amigo con esa gestión porque, según recalcó, es el Ministerio el que va a hacer la expropiación del campo de golf --que ocupa en parte terrenos afectados por la Ley de Costas-- y lo único que ha pedido el Gobierno regional es que no se pierda un campo "histórico", ya que es el más antiguo de la Península Ibérica (fue inaugurado en 1924 por los Reyes) y figura como "uno de los cien más emblemáticos" en todas las publicaciones del mundo.

"Es la primera vez que oigo decir que una expropiación es un beneficio", enfatizó Revilla, quien aseguró que eso sería como decir que la Consejería de Obras Públicas beneficia a los propietarios de los terrenos que se expropian para construir una carretera.

El campo de golf de Oyambre, construido en parte sobre superficie dunar, se rige en la actualidad por una concesión y lo que va a hacer el Ministerio es expropiar los derechos sobre esos terrenos en su totalidad, de forma que el campo revertirá al Estado.

Ante esta situación, el Gobierno cántabro ha planteado al Ministerio que una vez recuperada la concesión se busque alguna fórmula que permita "compatibilizar" la conservación de las dunas, la legalidad y el mantenimiento del campo.

Revilla recordó que "no es la primera vez" que el líder del PP le acusa de beneficiar a sus amigos, como ya hizo con el Bojar, algo que según dijo, "es simple y llanamente delito". No obstante, se mostró convencido de que lo que diga Ignacio Diego no "empaña" su trayectoria.

De todas maneras, el presidente regional lamenta y siente una "honda preocupación" por la actitud del líder 'popular', al que se refirió como un "poeta de la catástrofe" al que no agrada ninguna buena noticia para Cantabria y parece esperar una "hecatombe". Para Revilla, esa actitud de Diego, lejos de ser un factor "positivo" por tener un "rival electoral de tal flojez", es "una cosa mala" para la región, y más en momentos de crisis.

VISITA TRASCENDENTAL

En contraposición con la críticas de Diego, el jefe del Ejecutivo regional aseguró que la reunión de la pasada semana con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, fue "una de las más trascendentales" de las mantenidas entre los gobiernos central y regional y "solamente" por haber logrado en ella que se desgaje el estudio informativo del tren de alta velocidad sería "suficiente".

En este sentido, Revilla explicó que el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Ferrocarriles están trabajando ya para saber cuánto antes si el estudio informativo para el tramo Alar del Rey-Santander realizado en su día vale para el trazado entre Alar y Reinosa, porque si así fuera se ganaría tiempo para adjudicar el proyecto.

Además, consideró que la aceptación de desgajar el estudio informativo es el "paso definitivo" para poder garantizar que Cantabria tendrá AVE e incluso puede llegar "antes que a ningún sitio", cuando esté ya en Reinosa. Y "a nadie se le ocurre pensar que una vez que esté en Reinosa no vaya a llegar a Santander", sentenció Revilla, quien señaló que Reinosa quedará así a una hora y 58 minutos de Madrid.

Respecto a los otros dos subtramos, destacó que el siguiente "con menos complicación" es el que discurre entre Los Corrales de Buelna y Santander, ya que está "a punto" de cerrarse el acuerdo sobre la unificación de las estaciones en la capital. Y mientras se avanza en esos dos subtramos se puede seguir trabajando en la solución técnica y medioambiental adecuada para el de Reinosa a Los Corrales.

OTROS ASUNTOS

Revilla aludió asimismo a los demás asuntos tratados en la reunión, como el compromiso del Ministerio de agilizar al máximo los tramites de la Autopista Dos Mares, o la asignación de 12 millones de euros en compensaciones para los ayuntamientos de la zona de afección del Parque Nacional de Picos de Europa.

También se refirió a los fondos que destinará el Ministerio para obras de abastecimiento y saneamiento en la región: los 200 comprometidos inicialmente de fondos de cohesión y otros 175 que aporta ahora el Ministerio, en conjunto "la mayor inversión que se haya hecho en Cantabria en la historia". El presidente recordó que en 15 días se firmará un protocolo con las obras y partidas concretas, que se ejecutarán a lo largo de la Legislatura.

Por último, recordó que se trató un tema "menor, pero de cierta importancia", el del campo de golf de Oyambre. Al hilo de este asunto, al ser preguntado si en la reunión se habló de la situación del conjunto de afectados por la Ley de Costas en Cantabria, Revilla aseguró que también se habló. Según dijo, es un tema que "ya se está estudiando" y del que pronto "habrá noticias".

El presidente avanzó que también en breve habrá noticias de inversiones en Campoo relacionadas con el pantano del Ebro. Revilla se reunirá el próximo lunes con el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Rafael Romeo.