Fecosva reitera su apuesta por el comercio de Valladolid y rechaza negocios inmobiliarios como el de Inter Ikea en Arroyo

19/01/2009 - 15:27

La Federación presenta ante la Dirección General de Comercio de la Junta alegaciones contra este proyecto comercial

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

La Federación de Comercio (ICOMERC.MC )y Servicios de Valladolid y provincia (Fecosva) reiteró su apuesta por el comercio de Valladolid y rechazó tanto la desaparición de los pequeños establecimientos como la puesta en marcha de "negocios inmobiliarios" como el de Inter Ikea en Arroyo (Valladolid).

En un comunicado recogido por Europa Press Fescosva, que presenta ante la Dirección General de Comercio de la Junta alegaciones contra el mencionado proyecto comercial, no se mostró contrario ni a la competencia en el comercio ni a la creación de empleo en el sector pero sí a la desaparición del pequeño comercio, "que genera una importantísima actividad económica, empleo fijo y de calidad y, sobre todo, una competencia real, al poder elegir el consumidor entre los distintos formatos comerciales".

A su juicio, el comercio tradicional ha vivido siempre con la competencia "pero no acepta favoritismo por parte de los ayuntamientos a grandes empresas" cuyos beneficios "no repercutirán en la ciudad, ni si quiera en España" y que cuando no obtenga los beneficios esperados "cierren y se vayan".

Tras resaltar que el comercio urbano y tradicional "contribuye" a hacer de Valladolid una ciudad "más sostenible" ya que evita los desplazamientos en vehículo privado y favorece la habitabilidad de las ciudades, Fescosva auguró que los clientes de las grandes centros comerciales "seguramente se quejarán" cuando no disponga de un comercio cerca de su domicilio "que les dé servicio" así como cuando sufran "atascos de tráfico de larga duración".

"Fecosva apuesta por el comercio de Valladolid y la solución no puede estar en los negocios inmobiliarios ni en la sobresaturación comercial, sino en la industria y sus alternativas de nuevas tecnologías que, junto con la actividad comercial y de servicios, contribuya a salir de la crisis económica y seguir prosperando en beneficio de todos los ciudadanos", destacaron las mismas fuentes.

La Federación de Comercio y Servicios presentó ante la Dirección General de Comercio de Castilla y León alegaciones en contra del proyecto de instalación de Ikea por considerar que el Parque Comercial Inter Ikea Valladolid" es un proyecto "fundamentalmente inmobiliario" que utiliza la actividad comercial como reclamo y que contribuye a la saturación de instalación de grandes establecimientos comerciales en Valladolid a lo que se suma el hecho de que el "gran" numero de locales comerciales y de servicios previstos son "inviables económica y comercialmente".

En segundo término destacó que la superficie de venta al público prevista en Proyecto Parque Comercial Inter Ikea Valladolid es de 77.975,77 metros cuadrados cuando el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León prevé para la Zona Básica de Comercio de Valladolid la existencia una superficie de 78.853 metros cuadrados para la instalación de establecimientos sometidos a licencia comercial autonómica.

Por ello, añadieron, existen "al parecer" otros doce proyectos comerciales presentados que suman 192.516 metros cuadrados y hay "al menos" otros tres proyectos anunciados que sumarían otros 135.000 metros cuadrados, lo que suma 317.516 metros cuadrados "por lo que los proyectos comerciales sometidos a licencia comercial cuadruplican el límite establecido por el Plan para Valladolid".

No obstante, recalcaron que en Arroyo de la Encomienda existen otros proyectos como la ampliación de Hipercor, de 35.029 metros cuadrados, y Viapark, de 18.164 metros cuadrados que, siguiendo el criterio del Ayuntamiento de Arroyo, deberían también instalarse en el municipio y debería contar con el "instrumento urbanístico que lo habilite" y, a parte del impacto comercial en la Zona Básica Comercial de Valladolid, debería tenerse en cuenta el impacto medioambiental o de tráfico.

"SOBRESATURACIÓN"

"La concesión de la licencia comercial al Proyecto de Ikea supondría la sobresaturación de la Zona Básica de Comercio con perfil territorial superestructurada y que comercialmente, en función de la oferta, es equilibrada y en función de la demanda está muy bien servida y es autosuficiente", aseveró Fecosva.

A ello se suma, según se recoge en las alegaciones, que el Proyecto Ikea agruparía a grandes y medianos establecimientos comerciales que están sujetos a licencias comerciales de carácter autonómico y, teniendo en cuenta que la población del municipio de Arroyo de la Encomienda es inferior a 10.000 habitantes, incluiría doce grandes establecimientos comerciales y tres medianos establecimientos comerciales por lo que, para el desarrollo completo del Proyecto Ikea, se deberían solicitar, a parte de la solicitud de licencia comercial específica como Parque Comercial y de Ocio, una licencia comercial específica para el Parque Comercial y de Ocio (Proyecto Ikea), doce licencias comerciales específicas, entre ellas para la tienda IKEA, y tres licencias comerciales para Medianos Establecimientos Comerciales.

Asimismo, desde Fescosva se recordó que el Proyecto Ikea no establece determinación de ordenación alguna que permita su ejecución porque los terrenos sobre los que se desarrollarían las mismas se encuentran situados fuera del término municipal de Arroyo de la Encomienda --los terrenos sobre los que se ubica el nudo 128 de la A-62 cuya ampliación resulta necesaria para garantizar la adecuada accesibilidad rodada al establecimiento comercial sin efectos congestivos se sitúan en los municipios de Valladolid y Zaratán--, no pudiendo por tanto el Plan General de dicho municipio, ni la Modificación del mismo, regularlos urbanísticamente.

"La modificación del PGOU de Arroyo de la Encomienda incumple los criterios ambientales de acceso e infraestructuras y urbanísticos del Plan de Equipamientos Comerciales para habilitar la instalación del gran establecimiento comercial solicitado", manifestó la Federación de Comercio antes de advertir de las repercusiones en la red viaria y el tráfico que se pueden producir en el conjunto del término municipal afectado, y sobre todo, en los adyacentes al mismo si dichos establecimientos están apoyados en infraestructuras comunes a varios municipios.

La Modificación del PGOU no analiza las repercusiones que el proyecto produciría en las infraestructuras del término municipal de Arroyo de la Encomienda, ni sobre todo en los de Valladolid y Zaratán, y para Fescosva la capacidad de circulación no será capaz de asumir los tráficos previstos, por lo que se producirán situaciones de embotellamiento que afectarán no sólo a la A-62 sino también a la VA-20 a lo que se suman la presencia en la zona de otros dos proyectos con solicitud de licencia comercial presentada enclavados en Arroyo de la Encomienda.

En último término, considera que las actuaciones correctoras presentadas por el promotor del Proyecto Ikea no han podido ser examinadas pues, "de conformidad con el artículo 42.3 del Plan", sólo se puede acceder al listado no descriptivo de las actuaciones correctoras propuestas por el solicitante y su clasificación de acuerdo con el artículo 25 del Plan.

"Consideramos fundamental el conocimiento público de estas actuaciones, sobre todo por conocer si éstas beneficiarán, especialmente, al municipio de Valladolid, donde fundamentalmente se sufriría el impacto de la instalación del Parque comercial previsto", concluyó la federación.