Justicia. ministerio y cgpj esperan que las asociaciones de jueces reculen y desconvoquen la huelga

19/01/2009 - 15:47

MADRID, 19 (SERVIMEDIA) El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, esperan que las asociaciones de jueces reconsideren su postura y desconvoquen la huelga, tras los acuerdos alcanzados hoy en la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-CGPJ.

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio, en el transcurso de la reunión en la que se analizaron, entre otros asuntos, el manifiesto de las asociaciones judiciales, sendos representantes coincidieron en que las posturas sobre el documento están muy cercanas y que "no es la huelga el cauce más adecuado por el enorme perjuicio que causaría a los ciudadanos".

No obstante, tanto el número dos de Justicia cómo la portavoz del CGPJ señalaron que la amenaza de huelga no va a cambiar el calendario ni del CGPJ ni del Ministerio de Justicia.

Bravo dijo que el Consejo "no va a dejar de trabajar - durante este mandato- para conseguir la modernización de la justicia".

Por su parte, Julio Pérez aseveró que la amenaza de huelga no es obstáculo para continuar con la negociación, "para el entendimiento y el acuerdo". Admitió, no obstante, que "no nos gusta la amenaza" y que estarían más relajadas las negociaciones si no existiera.

ACUERDOS En la reunión de hoy, el Ministerio se ha comprometido a incrementar el número de jueces, en los próximos cuatro años, con un crecimiento equivalente a los cuatro años anteriores, que ha supuesto cerca de 700 nuevos jueces. Si esta cifra resultara "insuficiente", precisó el secretario de Estado, "no descartamos crecer por encima de ese número".

La portavoz del Consejo explicó que se han comprometido a preparar un informe donde se analizará la carga de trabajo de cada juez y se cuantificará el número de jueces que, a su juicio, se necesitan. No obstante, a priori señaló que la oferta parece "insuficiente".

Además, ambas partes acordaron modificar las leyes para suprimir el "ascenso forzoso" en la carrera judicial aunque todavía queda, reconocieron ambas partes, tratar de establecer cuál es la mejor manera para promover los ascensos.

Otro avance de este encuentro es el compromiso de elevar el importe retributivo que se paga a los jueces de guardia, que hasta ahora era el mismo que ingresaban el resto de los funcionarios del juzgado.

Y un acuerdo del que ambas partes están orgullosas es la creación de la figura del "juez volante" para sustituciones con el fin de eliminar carga de trabajo para los jueces y magistrados.

Otro de los asuntos abordados contempla la creación de 15 nuevos juzgados mercantiles, para aliviar el colapso que sufren éstos, como consecuencia de la crisis y el compromiso de todas las partes para conseguir un "gran avance" en la modernización "cualitativa" y "cuantitativa" de la Justicia, en cuestión de "año y medio".

