Santander.- Jesús Cabezón presenta su renuncia al cargo de consejero general de Caja Cantabria

19/01/2009 - 16:35

Cotizaciones relacionadas SANTANDER 5,17 -0,69%

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Jesús Cabezón, formalizó esta mañana su renuncia como consejero general de Caja Cantabria, cargo para el que fue elegido por unanimidad del Pleno de la Corporación Municipal de Santander.

SANTANDER (SAN.MC ) 19 (EUROPA PRESS)

En concreto, Cabezón registró en el Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde, Íñigo de la Serna, en el que renuncia al cargo de consejero de la entidad de ahorro, según informó el Grupo Socialista a Europa Press.

En una nota de prensa anterior, Cabezón señaló que "si alguien que hizo posible la unanimidad en ese acuerdo, como es el Grupo Municipal del PP, manifiesta públicamente que me retira aquella confianza y solicita mi renuncia, no seré yo quien me aferre a un puesto al que había llegado como consecuencia de ese acuerdo unánime".

Por tanto, el portavoz socialista transmitió al alcalde su decisión de renunciar al cargo de consejero general de Caja Cantabria, con fecha 19 de enero de 2009, y pidió que se comunique esa renuncia al Pleno del Ayuntamiento y a la Presidencia y Secretaría General de Caja Cantabria.

"Por convicción personal y por experiencia, he defendido y defiendo la necesidad de acuerdos políticos y sociales para configurar los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros y que éstos respondan a equilibrios entre los diferentes estamentos representados en los mismos", defendió Cabezón.

Al respecto, se mostró convencido de que la estabilidad en esos órganos de gobierno y los consensos que en ellos se alcancen "evita su instrumentalización partidaria o corporativa, genera confianza a las administraciones, a las empresas y a los impositores y permite trabajar con mayor tranquilidad a los profesionales que tienen la responsabilidad más directa en la gestión".

En este sentido, afirmó que las Cajas de Ahorros, "pioneras y expertas en Responsabilidad Social Corporativa", son instrumentos útiles que contribuyen al bienestar y al desarrollo económico y forman parte del sistema financiero español.

"Por ello, la colaboración de los partidos políticos PSOE y PP es fundamental para que de la misma se deriven acuerdos estables sobre su representación en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros", subrayó.

"No me corresponde juzgar quien tiene mayor responsabilidad en que esa colaboración se haya quebrado en Cantabria, en el momento de definir la proporción en la representación de los órganos de gobierno de Caja Cantabria, una colaboración que tan positiva ha resultado hasta ahora", manifestó Cabezón.

Por último, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander lamentó protagonizar de alguna manera un desacuerdo político del que dijo ser "consecuencia pero no causa". "Y no quiero por ello generar polémica alguna ni personalizar discrepancias", concluyó.