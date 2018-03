La crisis lleva a S&P a rebajar su nota de 'AAA' a 'AA+' para España

AFP 19/01/2009 - 17:07

La dura situación económica que atraviesa España ha llevado a la agencia de calificación financiera Standard and Poor's a rebajar este lunes la nota de la deuda pública a largo plazo de España de la nota máxima, 'AAA', a la inmediatamente anterior, 'AA+'.

"Consideramos que las condiciones financieras y económicas actuales han evidenciado las debilidades estructurales de la economía española que es incompatible con la nota AAA", explicó la agencia en un comunicado.

No obstante, S&P mantuvo su notación de la deuda a corto plazo del país en 'A-1+', al tiempo que para ambas considera que la perspectiva es "estable", es decir, no espera un deterioro de la situación económica española que pueda obligarla a revisar sus notas.

La rebaja de la nota llega apenas unos días después de que el Gobierno realizara una drástica revisión a la baja de sus previsiones para los próximos meses. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prevé para 2009 una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,6% y una tasa de desempleo del 15,9%, con un déficit de las cuentas públicas equivalente al 5,8% del PIB.

"Consideramos que las finanzas públicas van a sufrir con la esperada reducción de las perspectivas de crecimiento en España y que la respuesta política (a esta situación) podría ser insuficiente para contrarrestar las dificultades económicas y financieras", afirmó S&P en su comunicado.

Antes de conocer la decisión de la agencia, el presidente del Gobierno aseguró en la radio Cadena Ser que "este es un país fuerte, no soy triunfalista, soy optimista (...) si es pesimista uno se resigna, da por bueno lo que hay y no tiene el afán de mejorar las previsiones económicas". "Como Gobierno estamos amortiguando los efectos de la crisis, acelerardo la recuperación económica y hacer que nuestra economía salga más fuerte en el momento del relanzamiento", añadió Zapatero, refiriéndose al denominado 'Plan E', que incluye medidas de reactivación económicas para las familias y las empresas.

Contactadas por la AFP, fuentes del ministerio de Economía prefirieron no hacer comentarios sobre la rebaja de S&P, que se esperaba desde que el pasado 12 de enero, la agencia de notación financiera situara el ráting a largo plazo de España en vigilancia "con implicación negativa" por los "considerables desafíos" a los que se enfrenta la economía del país.

A pesar de que la rebaja de S&P supone un nuevo revés para la economía española, inmersa desde principios de año en una crisis fruto del brusco frenazo de la construcción, motor del desarrollo económico en la última década, y de la situación financiera internacional, el ministro de Economía, Pedro Solbes, relativizaba la posibilidad de que S&P rebajara su nota para España en una entrevista con el diario El País del domingo. "Estamos hablando de pasar de sobresaliente a notable alto. Y no olvidemos que España logra por primera vez la triple A a finales de 2004. No es un tema despreciable, es la valoración de una empresa de ráting de la situación española, pero no vayamos más lejos de eso".

Sin embargo, la Comisión Europea se mostró este lunes más pesimista que el Ejecutivo, al preveer para 2009 una contracción del PIB del 2%, con un paro que alcanzará el 18,7% y un déficit del 6,2%. "La recuperación (en España) se produce con una lentitud algo mayor que la media por una razón: el ajuste en el sector de la vivienda es un ajuste más difícil y toma más tiempo que el ajuste de otros sectores económicos. Y de todos es conocido el peso tan importante que ha tenido el sector de la vivienda en la economía española", explicó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, en Bruselas.