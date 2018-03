El Ayuntamiento de Teruel cierra su crisis de gobierno con un nuevo reparto de las concejalías

19/01/2009 - 17:42

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), anunció hoy un nuevo reparto de las concejalías y áreas locales, con el que pretende cerrar la crisis de gobierno abierta tras la dimisión de la concejal de Cultura, Ana Verdejo, por asuntos personales, y el cese, "por falta de confianza", del concejal Julio Esteban (PAR) que el alcalde comunicó el pasado 9 de enero.

En rueda de prensa, el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, señaló sobre los cambios introducidos que "hemos intentado compaginar la carga de trabajo que tiene cada concejal, compensando cada faena con lo que lleva cada delegación", dado que, según explicó, "algunas tienen más carga de trabajo que otras y además, algunas tienen más personal técnico, por lo que aunque sean complicadas es más fácil de gestionar".

Además, "hay algunas alegaciones afines que se han unido a otras", agregó para advertir que "hemos tratado de reflejar los cambios que se han introducido en el Ayuntamiento con la presencia del nuevo concejal, José Antonio Esteban".

De esta forma, el concejal socialista José Antonio Esteban, que sustituirá a Verdejo en fecha todavía por determinar, asumirá las concejalías de Cultura y Ocio y Modernización Administrativa, así como el programa Teruel Ciudad Digital, como lo hacía su predecesora. Además, asumirá la concejalía de Fiestas, a la que se suma la gestión de la plaza de toros que, hasta ahora, eran áreas independientes.

Precisamente Fiestas era una de las delegaciones ocupadas por Julio Esteban que además deja la de Aguas que se unirá a la concejalía de Infraestructuras, gestionada por Lucía Gómez (PSOE).

Medio Ambiente, también ocupada por Esteban hasta hace poco, se unirá a la de Parques y Jardines, gestionada por José Antonio Sánchez (PSOE). En cuanto a la concejalía de Limpieza, será el propio alcalde de la ciudad quien la ocupe, mientras que otra de las que hasta ahora llevaba Julio Esteban, la de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil pasa a estar en manos de Luis Muñoz (PAR).

No sólo se han vuelto a repartir las concejalías que quedaban desiertas, sino que aprovechando la situación, la de Contratación, que hasta ahora regentaba Carmen Alonso (PAR), estará gestionada por Gaspar Lozano (PSOE) quien también pasará a ser consejero delegado de la Sociedad Municipal Urban, en detrimento de Luis Muñoz (PAR). Este concejal ocupará a partir de ahora una vicepresidencia que se acaba de crear. Finalmente, la delegación de Transporte pasa a ser gestionada por Carmen Alonso.

Por su parte, la teniente de alcalde Lucía Gómez, aseguró en la misma rueda de prensa que "la situación de crisis está superada". Para ella, "la noticia es que en una semana los dos grupos municipales (PAR y PSOE) hemos estado a la altura de lo que nos pedían los turolenses". Así afirmó que "nuestra posición sigue siendo responsable, para que haya un equipo de gobierno fuerte".

PESO DISTINTO

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Emma Buj, no del todo de acuerdo con estas afirmaciones, aseguró que "el peso que asume el PSOE en el equipo de Gobierno no es el que debería tener, no es el peso que el pueblo le otorgó con siete concejales". Además, manifestó que "asumen competencias menores, no porque no sean importantes, sino porque llevan menos carga de trabajo". Por ello, valoró que "es un equipo de gobierno desequilibrado".

En declaraciones a Europa Press, Emma Buj señaló que "hemos visto que problemas personales del PAR han afectado a la ciudad de Teruel". A su juicio, "una cosa es una reestructuración del equipo de gobierno porque se considere oportuno o porque hay que ajustar delegaciones", pero esto es "el intento de solución que Miguel Ferrer ha creado dentro del Ayuntamiento".

Finalmente, Buj se refirió a la decisión de Miguel Ferrer de hacerse cargo de la concejalía de Limpieza que "exige mucho trabajo". En este sentido, recordó que Ferrer también es diputado autonómico y que "va a tener que pasar muchos días fuera de la ciudad, así que nos preocupa" que asuma más responsabilidades en la ciudad y "nos cuestionamos si va a poder llevarlo todo".