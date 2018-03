Sevilla.- UGT advierte de la extinción de 60 empleos en una planta suministradora de Kelia

19/01/2009 - 18:05

La Federación Agroalimentaria de UGT-Sevilla advirtió hoy de que más de 60 empleos están condenados a la extinción en la factoría marchenera Protugo S.A. al haber "desaparecido" la empresaria que gestionaba esta planta de cuya producción se nutre la compañía Kelia y carecer las instalaciones de materias primas con las que mantener la actividad.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Cipriano Mesa, miembro de la ejecutiva provincial de la Federación Agroalimentaria de UGT, informó a Europa Press de que la planta, dedicada a la producción de frutos secos, golosinas líquidas o altramuces para la marca Kelia, está actualmente paralizada ante la ausencia de materias primas con las que continuar la producción, si bien los trabajadores asisten cada día a sus puestos de empleo pese a que la empresaria que gestiona el negocio "se ha quitado de en medio".

"Es una situación surrealista", lamentó este dirigente sindical antes de reconocer que estos empleos están abocados a la extinción, porque la empresa arrastra una deuda acumulada de más de tres millones de euros con la Seguridad Social. "Las instalaciones no se van a volver a abrir", dijo Cipriano Mesa señalando, no obstante, que no existe aún ningún anuncio de expediente de regulación de empleo porque, según insistió, la gestora del negocio "ha desaparecido".

El caso ha sido ya elevado al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, quien "quiere reunir a las partes" pero se encuentra ante la ausencia de la dirección de la planta, cuyos trabajadores no han cobrado la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2008 y se encuentran en completa "indefensión".