Trece concejales socialistas critica el supuesto pacto de la Dirección del PSM con Aguirre en Caja Madrid

19/01/2009 - 18:12

Un grupo de 13 concejales socialistas de municipios de la Comunidad de Madrid criticó hoy el pacto al que aseguran la Dirección regional del Partido Socialista de Madrid (PSM) ha llegado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para apoyar la aplicación de la renovada Ley de Cajas. "Lo que es de todo incomprensible, y no sabemos cómo explicar a los ciudadanos, es el acuerdo alcanzado con Esperanza Aguirre (ahora no pueden decirnos que no ha existido porque todos hemos podido leer estos días en los diferentes medios cómo se había producido) en Caja Madrid", indicaron los concejales en un comunicado.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Un grupo de 13 concejales socialistas de municipios de la Comunidad de Madrid criticó hoy el pacto al que aseguran la Dirección regional del Partido Socialista de Madrid (PSM) ha llegado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para apoyar la aplicación de la renovada Ley de Cajas."Lo que es de todo incomprensible, y no sabemos cómo explicar a los ciudadanos, es el acuerdo alcanzado con Esperanza Aguirre (ahora no pueden decirnos que no ha existido porque todos hemos podido leer estos días en los diferentes medios cómo se había producido) en Caja Madrid", indicaron los concejales en un comunicado.

"No, no podemos ni sabemos explicar las razones que impulsan a nuestro partido a adoptar dicho acuerdo sabiendo que el Gobierno regional la quiere privatizar", continúa el escrito de los socialistas, que se oponen a las recomendaciones dadas por el secretario general del PSM, Tomás Gómez, de votar a favor de mantener el 'status quo' en la Caja madrileña.

El texto continúa diciendo que los últimos acontecimientos de los que han sido testigos les dejan "muy preocupados". "Nos cuesta reconocernos en esas directrices que emanan de nuestra Ejecutiva regional, no logramos entender hacía donde van y qué pretende", indican.

"Como concejales del PSM no podemos entender lo que realmente está sucediendo con la Dirección política regional de nuestro partido en cuestiones tan relevantes como es el objetivo del PP de privatizar Caja Madrid", apuntan los concejales, que en su escrito añaden que "esta cuestión tan relevante requiere una respuesta firme y contundente por parte de los socialistas madrileños".

Además, exponen que "aquí no valen medias tintas, o posturas cambiantes" y aseguran que "lo que los ciudadanos esperan es que sean "coherentes" con lo que siempre han defendido y por lo que depositaron su confianza en el PSOE, es decir, "salvaguardar las instituciones públicas de la política liberal de un Partido Popular que termina convirtiendo los derechos de todos en el privilegio de unos pocos".

"No creemos que los madrileños que nos votaron en las elecciones pasadas se vean reflejados en un PSOE que no actúa con mano de hierro contra la política liberal del PP", concluye el texto, que está firmado por concejales socialistas de los municipios de Móstoles, Robledo de Chavela, Valdilecha, Tielmes, Moralzarzal.