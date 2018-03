Elecciones galicia. quintana: "decir que el castellano está en peligro en galicia es mentira"

19/01/2009 - 18:18

MADRID, 19 (SERVIMEDIA) El vicepresidente de la Xunta y candidato a la Presidencia regional, Anxo Quintana, afirmó hoy que decir que el idioma castellano "está en peligro" en Galicia "es mentira".

En declaraciones esta tarde a Onda Cero, recogidas por Servimedia, Quintana rechazó la acusación de que la formación nacionalista que lidera ha forzado el uso del gallego en la comunidad autónoma.

A la normativa sobre normalización linguística "no le hemos introducido cambio alguno", aseguró Quintana, quien subrayó que la ley vigente fue aprobada por el gobierno que presidía Manuel Fraga, con el consenso de todas las fuerzas políticas. "La diferencia es que nosotros queremos aplicarla", contestó Quintana.

Para el vicepresidente de la Xunta, "decir que el castellano está en peligro en Galicia es mentira. Para decir eso es que hay que acabar de aterrizar de marte. No tiene ningún sentido", y agregó: "No encontrará ni un niño en Galicia que no sepa hablar y entender correctamente el castellano. Por desgracia, hay cientos y cientos de niños que no saben hablar en gallego".

