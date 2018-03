Huelva.- Junta dice "estar resolviendo" los problemas del colegio 'La Julianita' pero el AMPA no descarta movilizaciones

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Antonia Cascales, aseguró hoy que tiene constancia de los problemas existentes en el colegio de 'La Julianita', ubicado en la localidad onubense de Aracena y que "está resolviendo" los mismos, pero según indicó la AMPA, el centro no tiene "las condiciones adecuadas" para que los alumnos acudan por lo que no descarta movilizaciones "si la Junta no responde".

En declaraciones a Europa Press, Cascales pidió "tiempo" porque el colegio "aún no se ha recepcionado y no tiene ni un año de vida" y el primer año de un centro es "muy movido", por lo que aseguró que "una vez que se recepcione el centro y se tenga toda la documentación, se arreglará todo". La delegada destacó la inversión por parte de la Junta de 1,4 millones de euros en dicho espacio.

Por su parte, la presidenta del AMPA del centro, Matilde Flores, apuntó que las condiciones del centro "no son las adecuadas" para que los alumnos acudan a recibir clases, ya que "tienen luz tomada de la calle, no tienen teléfono, ni internet, ni telefonillo para acceder al centro" y que Educación "no responde" ante estas condiciones y "abrió el centro" a pesar de contar con la negativa de los padres.

Asimismo, Flores destacó que "no es un colegio nuevo, sino que éste ya existía, pero se ha cambiado de edificio". Otro problema, según indicó la presidenta, es la existencia en el patio del colegio de "tres areneros inmensos, destinados para convertirse en un jardín y en un huerto, pero aún no están habilitados para ello, que contienen arena de obra amarilla, lo que propicia la extrema suciedad del colegio y que cuando llueve no drenan por lo que el centro se convierte en una piscina de barrio".

En cuanto al sótano, situado debajo del centro, Flores señaló que "no está enfoscado y que está todo lleno de humedad", algo que calificó como "un foco de infección lleno de ratas y cucarachas", y añadió además que "el centro no recibe material escolar desde hace seis años, ya que como no es un centro nuevo, no le corresponde", según indicó Flores, y añadió que "quedan siete aulas sin dotar".

Por otro lado, la presidenta indicó que Educación "no se compromete a cubrir las bajas de larga duración", y apuntó que en la actualidad "se está cubriendo una baja de 15 días, pero no una de maternidad", por lo que la profesora de inglés y jefa de estudio "tendrá que dejar sus funciones para atender a esta clase". Así, Flores afirmó que Educación "pasa las responsabilidades al Ayuntamiento" de la localidad y ante tal situación, la AMPA del centro piensa movilizarse en las puertas de la Delegación Provincial.

JUNTA TIENE CONSTANCIA Y "ESTÁ EN ELLO"

Por su parte, Cascales afirmó respecto al sótano, que "se debería haber dejado al descubierto, sin embargo, en su momento se pidió que se dejara cubierto para construir un almacén en ese lugar", aunque existe poca probabilidad para ello, ya que "no tiene ventilación".

En cuanto al material, la delegada indicó que "se le ha mandado una dotación" de material escolar para once unidades, aunque aseguró que "si no lo han recibido, se verá qué ha ocurrido con ellos y si hace falta lo mandarán de nuevo". Por otro lado, respecto a las bajas de maternidad, Cascales indicó que el centro "tiene once unidades funcionando y hay 15 profesores", aunque auguró que cuando se produzca la citada baja de maternidad "estudiará cómo cubrir esta baja", pero recalcó que la profesora de inglés "seguirá dando inglés".

Los areneros, según indicó Cascales, en el proyecto "no consta que éstos vayan cubierto con arena de playa, sino con albero", e indicó además que el centro "no tiene teléfono fijo, pero sí internet y móviles utilizados por los profesores y proporcionados por la Junta". Por último, ante la posible movilización de los padres, apuntó que "cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno".