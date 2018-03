EB presenta un voto particular los Presupuestos municipales de Vitoria porque los ingresos han sido "engordados"

19/01/2009 - 18:26

EB presentó hoy un voto particular al dictamen de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria sobre los Presupuestos municipales para 2009, cuya aprobación inicial se debatirá mañana en pleno, al considerar que el capítulo de ingresos ha sido "engordado".

VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)

Este grupo justificó la presentación de este voto particular en el hecho de que las Cuentas no contribuyen a combatir la "doble crisis" existente en el seno del Ayuntamiento, que, según aseguró, se encuentra "cerca de no tener dinero para pagar el gasto corriente".

"Ya no tenemos dinero para pagar inversiones y por eso recurrimos a la deuda pública para pagarlas; estamos a punto de no poder pagar los recibos del Ayuntamiento", denunció el concejal de EB José Navas, quien criticó que "se han tenido que engordar los ingresos para poder equilibrar un presupuesto no sólo afectado por la crisis general, sino también por la incapacidad del Gobierno municipal para tomar medidas de carácter estructural".

Esta formación también criticó "el escaso interés que el Gobierno municipal ha prestado a la participación ciudadana y en concreto al Consejo Social de la ciudad". Según dijo, este organismo ha recibido el borrador de los Presupuestos "con tanto retraso" que el informe que ha de emitir el consejo sobre las Cuentas verá la luz después del pleno para en la que se aprobarán éstas.